DGAP-Adhoc: Prof. Dr. Wolfgang Ziebart für die Wahl zum Vorsitzenden des Gesellschafterausschusses der HELLA GmbH & Co. KGaA vorgesehen

DGAP-Ad-hoc: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

Prof. Dr. Wolfgang Ziebart für die Wahl zum Vorsitzenden des Gesellschafterausschusses der HELLA GmbH & Co. KGaA vorgesehen



28.07.2022 / 16:27 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



HELLA GmbH & Co. KGaA:Prof. Dr. Wolfgang Ziebart für die Wahl zum Vorsitzenden des Gesellschafterausschusses der HELLA GmbH & Co. KGaA vorgesehen Lippstadt, 28. Juli 2022. Der Vorsitzende des Gesellschafterausschusses der HELLA GmbH & Co. KGaA („HELLA“), Carl-Peter Forster, hat der HELLA Geschäftsführung heute mitgeteilt, dass der Gesellschafterausschuss empfehlen wird, Prof. Dr. Wolfgang Ziebart der ordentlichen Hauptversammlung am 30. September 2022 zur Wahl als unabhängiges Mitglied in den Gesellschafterausschuss vorzuschlagen. Es ist beabsichtigt, Prof. Dr. Wolfgang Ziebart für den Fall seiner Wahl zum Vorsitzenden zu wählen. 28.07.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de