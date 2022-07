Trading-Chance Tesla: Ausbruch bestätigt, das sieht bullisch aus

Werbung

An Tesla scheiden sich die Geister wie an nur wenigen anderen Aktien. Aber meist liegt die Wahrheit ja in der Mitte. Und die wird am besten vom Chartbild abgebildet … das jetzt ein klar positives Signal liefert. Eine Trading-Chance Long.

Dass Tesla im zweiten Quartal mit einem Gewinn von 2,27 US-Dollar pro Aktie die Prognosen der Analysten von im Schnitt 1,86 US-Dollar klar übertroffen hatte, klang gut und hat zweifellos viele zum Einstieg animiert, die nicht genauer hingeschaut hatten. Denn erstens schätzen US-Analysten bei Blue Chips schon traditionell zu tief, zweitens hatte Tesla im Vorjahresquartal mehr Gewinn erzielt. Andererseits:

Der Aktienkurs hatte sich ja auch im Vorfeld seit dem Rekordhoch vom November glatt halbiert, so dass man schon unterstellen konnte: Dafür waren die Zahlen so übel nicht und bieten Luft nach oben. Vor allem, falls Teslas vollmundige Prognose, dass das zweite Halbjahr 2022 rekordverdächtig werde und man trotz allen Gegenwinds das Ziel, 2022 50 Prozent mehr Autos auszuliefern als im Vorjahr, erreichen werde.

Ausbruch, Pullback und erneute Käufe

Dabei spielt es für den Moment gar keine Rolle, ob das gelingen wird. Denn bis man das weiß, wird es Anfang Januar sein. Wenn genug Trader das hier und heute glauben und daher bereit sind, positive Signale im Chart umzusetzen und auf den Zug aufzuspringen, wird die Aktie weiter laufen. Und ein solches positives Signal wurde als Reaktion auf die vergangene Woche vorgelegte Bilanz generiert:

Quelle: marketmaker pp4

Tesla hatte im Vorfeld, für einen Blue Chip eher selten, eine sogenannte „Untertassen-Formation ausgebildet, unter US-Tradern „rounding bottom“ genannt. Die Nackenlinie dieser Formation lag um 750/756 US-Dollar … und wurde als Reaktion auf die Quartalsbilanz mit Schwung überboten, die Formation somit vollendet. Quasi als „Zubrot“ gelang dadurch auch der Ausbruch über die April-Abwärtstrendlinie.

Zwar setzten kurz darauf Gewinnmitnahmen ein. Aber die wurden klar oberhalb der jetzt als Unterstützung fungierenden Nackenlinie der Untertasse abgefangen, gestern zog die Aktie erneut kräftig an. Damit hätten wir hier einen Pullback an den Ausbruchslevel mit umgehend wieder einsetzenden Käufen: eine gute Basis für einen Long-Trade, der mit einem recht engen Stop Loss knapp unterhalb dieser Nackenlinie abgesichert werden kann. Erstes Kursziel auf der Oberseite wäre nach einem Anstieg über das bisherige Wochen-Verlaufshoch bei 842 US-Dollar die aktuell bei 908 US-Dollar verlaufende 200-Tage-Linie.

Long-Trade mit Hebel 3 und open end-Laufzeit

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long des Emittenten J.P. Morgan vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 553,734 US-Dollar aktuell einen Hebel von 3 ausweist. Den Stop Loss würden wir zunächst bei 748 US-Dollar in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von 1,90 Euro im Zertifikat (basierend auf dem aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von etwa 1,02). Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Tesla lautet JN1HFC.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 842 US-Dollar, 908 US-Dollar, 1.080 US-Dollar

Unterstützungen: 756 US-Dollar, 620 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Tesla

Basiswert Tesla WKN JN1HFC ISIN DE000JN1HFC1 Basispreis 553,734 US-Dollar K.O.-Schwelle 553,734 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent J.P. Morgan Hebel 3,0 Stop Loss Zertifikat 1,90 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

