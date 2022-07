Vorbörse: Wall Street dreht noch ins Plus - Dax startet wohl im Plus und Euro legt etwas zu

Eine der wichtigsten Wochen des Quartals neigt sich dem Ende zu. Sie hätte viele böse Überraschungen bringen können, hatte aber nur einige parat. Unterm Strich ist der Dax bereits Donnerstag auf Wochensicht ins Plus gedreht und heute deutet alles auf einen versöhnlichen Wochenausklang hin. Überhaupt war der Juli ein guter Börsenmonat. Anleger mögen es zwar nicht so empfunden haben, aber der Dax kommt bislang auf ein Plus von über 3 Prozent im 7. Monat des Jahres.

Dabei waren die Sorgen im Juli doch sehr groß. Lässt Putin den Gashahn vielleicht ganz zu oder erhöht die Fed die Zinsen gar um 1 Prozent? Alles wurde nicht ganz so heiß gegessen, wie es gekocht wurde.16 Dax-Titel liegen diese Woche im Plus. Angeführt wird das Wochenranking von Vonovia und den beiden Versorgern RWE und EON. Schlechtester Wert ist Fresenius Medical Care dahinter folgen der Mutterkonzern Fresenius sowie Puma. Lediglich Puma passt nicht so richtig ins Bild. Der Sportartikelhersteller hatte unter der Woche gute Zahlen und eine Prognoseerhöhung präsentiert. Schnitt aber schlechter ab als Konkurrent Adidas, der im gleichen Zeitraum die Prognose gekappt hat.

Die Autobauer konnten sich bislang auch recht gut schlagen. VW und Mercedes haben mit ihren Zahlen gezeigt, dass sie die aktuelle Lage sehr gut meistern können und ein Blick auf die fundamentalen Daten lässt eigentlich nur einen Schluss zu: Langfristige Anleger sollten ihre Angst vor einer Rezession überwinden.

Amazon und Apple haben Donnerstag nach Börsenschluss ebenfalls geglänzt und die Anleger beruhigt. Einem ruhigen Wochenausklang und einem erholsamen Wochenende steht eigentlich nicht viel mehr im Wege.

DEUTSCHLAND: WEITER KURSGEWINNE

Am Freitag zeichnen sich im Dax weitere Kursgewinne ab. Der Broker IG sieht den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn 0,7 Prozent höher auf 13 370 Punkte. Nachdem er tags zuvor aus Wochensicht leicht ins Plus gedreht war, würde der Wochengewinn so auf knapp ein Prozent wachsen. Sein jüngstes Zwischenhoch seit Mitte Juni lag bei 13 399 Punkten. Bei aktuell 13 441 Punkten wartet zudem die 50-Tage-Linie als mittelfristiges Trendbarometer. Vor allem für Technologiewerte zeichnet sich ein guter Tag ab - der Nasdaq 100 wird von IG nach einer guten Woche aktuell nochmals 1,3 Prozent höher erwartet. Aktien von Amazon schossen nachbörslich um fast 14 Prozent nach oben und Apple gewannen immerhin 3 Prozent.

USA: KURSGEWINNE

Nach einem holprigen Start vor dem Hintergrund schwacher Konjunkturdaten haben die US-Börsen am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Der Dow Jones Industrial , der im frühen Handel noch um 0,7 Prozent gefallen war, drehte ins Plus und stieg am Ende um 1,03 Prozent auf 32 529,63 Punkte. Damit erreichte er erneut den höchsten Stand seit sieben Wochen. Unterstützung erhielten die Aktien aus dem Anleihehandel, wo die Kapitalmarktzinsen nach den schwachen Wachstumsdaten fielen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen rutschte zwischenzeitlich auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Monaten.

ASIEN: KURSVERLUSTE

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nicht von der freundlichen Stimmung an den US-Aktienmärkten profitiert. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands büßte zuletzt rund ein Prozent ein. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong gab sogar um 2,3 Prozent nach und in Japan sank der Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 0,3 Prozent. Eine mögliche Taiwan-Reise der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosis hat unterdessen ein Gespräch zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping überschattet.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future +0,12% 157,74\°

DEVISEN: EURO ERHOLT SICH

Der Euro hat sich am Freitag von seinen Verlusten am Vortag erholt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0210 US-Dollar, nachdem sie am Donnerstag in Richtung 1,01 Dollar gefallen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0122 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende steht in der Eurozone eine wahre Flut an Konjunkturdaten auf dem Programm. Erwartet werden zahlreiche Wachstumszahlen zum zweiten Quartal und neue Inflationsdaten. In den USA wird unter anderem das von der US-Notenbank präferierte Inflationsmaß PCE veröffentlicht. Die Federal Reserve hatte in dieser Woche ihren Kampf gegen die hohe Inflation mit einer weiteren kräftigen Zinsanhebung fortgesetzt.

Euro/USD +0,18% 1,02163

USD/Yen -1,09% 132,8090

Euro/Yen -0,86% 135,7575\°

ROHÖL: RUHE

Die Ölpreise haben sich am Freitag im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 106,99 US-Dollar. Das waren 15 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg dagegen um 29 Cent auf 96,71 Dollar.

Nach wie vor befinden sich die Ölpreise auf hohem Niveau. Wichtigste Gründe sind der Krieg Russlands gegen die Ukraine und Sanktionen überwiegend westlicher Länder gegen den großen Ölförderer Russland. Das knappere Angebot ist auch der entscheidende Grund, warum der europäische Ölpreis seit einiger Zeit deutlich über dem US-Preis liegt. Die Vereinigten Staaten sind im Gegensatz zu Europa ein bedeutender Ölproduzent.

Ein Gegengewicht stellt am Ölmarkt die Furcht vor einer deutlichen wirtschaftlichen Abschwächung dar. Wie am Donnerstag bekannt wurde, sind die USA bereits in eine technische Rezession mit zwei Quartalen schrumpfender Wirtschaftsleistung gefallen. In Europa sind die konjunkturellen Bremsspuren ebenfalls deutlich sichtbar, was auf der Nachfrage nach Erdöl, Benzin und Diesel lastet.

Brent -0,14 USD 107,00

WTI +0,30 USD 96,72\°

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 36 (32) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR KION AUF 45 (42) EUR - 'NEUTRAL'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 175 (170) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BEFESA AUF 65 (67,50) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 23 (51) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KION AUF 66 (67) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LINDE AUF 350 (360) USD - 'OVERWEIGHT'

- UBS SENKT ADIDAS AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 173 (348) EUR

- UBS SENKT FMC AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 38 (68) EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 20,10 (18,80) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 52 (59) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR QIAGEN AUF 42 (40) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AMAZON AUF 165 (150) USD - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AMAZON AUF 174 (170) USD - 'BUY'

- BOFA SENKT ZIEL FÜR INTEL AUF 35 (39) USD - 'UNDERPERFORM'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 5430 (5040) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RELX AUF 2650 (2600) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 16 (19,80) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DANONE AUF 53 (52) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 14,50 (13,50) EUR - 'BUY'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 27 (26) EUR - 'BUY'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 174 (151) EUR - 'BUY'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 150 (140) EUR - 'BUY'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 3000 (2900) PENCE - 'BUY'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 71 (63) EUR - 'BUY'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 77 (76) EUR - 'BUY'

- BOFA SENKT ZIEL FÜR SCOR AUF 24 (34) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DANONE AUF 51 (50) EUR - 'SELL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 4800 (4700) PENCE - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RECKITT AUF 7000 (6600) PENCE - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 41,50 (37) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 31 (30,50) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SANOFI AUF 115 (105) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT EDF AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 12 EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR NESTLE AUF 142 (140) CHF - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 40 (38) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 174 (170) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 74 (72) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SHELL AUF 40 (42) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 4500 (4000) PENCE - 'BUY'

- RBC HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 3200 (3100) PENCE - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 64 (65) EUR - 'OUTPERFORM'

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sulzer, Halbjahreszahlen

06:20 GBR: Standard Chartered, Q2-Zahlen

06:30 ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen

07:00 AUT: ams-Osram AG, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen

07:00 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Renault, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: Signify, Q2-Zahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q2-Zahlen

07:30 AUT: Andritz AG, Q2-Zahlen

07:30 AUT: Palfinger, Halbjahreszahlen (Hybride Pk 10.30 h)

07:30 BEL: Umicore, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Koenig & Bauer, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Legrand, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Vinci, Halbjahreszahlen

07:30 KOR: LG Electronics, Q2-Zahlen (detailliert)

07:45 ESP: Amadeus IT, Q2-Zahlen

08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen

08:00 FRA: Engie, Halbjahreszahlen

08:00 FRA: Hermes International, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: IAG International Airlines, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Natwest Group, Halbjahreszahlen

Werbung

08:00 IRL: Kerry Group, Halbjahreszahlen

08:00 ITA: Eni, Halbjahreszahlen

08:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Audi, Q2-Zahlen

12:45 ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen

12:45 USA: Chevron, Q2-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen

13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen

13:30 USA: ExxonMobil, Q2-Zahlen

13:45 USA: Abbvie, Q2-Zahlen

15:00 ITA: Autogrill, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Industrieproduktion 06/22

07:30 FRA: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Außenhandelspreise 06/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/22 (vorläufig)

09:00 AUT: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 07/22 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 07/22

10:00 DEU: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung)

10:00 ITA: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 07/22 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q2/22 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/22

14:30 USA: Private Ausgaben und Einkommen 06/22

15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 07/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/22 (2. Veröffentlichung)

EUR: S&P Ratingergebnis Luxemburg, Albanien

EUR: Moody's Ratingergebnis Litauen, Finnland

EUR: Fitch Ratingergebnis Norwegen

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Urteil im Gender-Gap-Prozess eines VW-Mitarbeiters gegen Audi

09:30 DEU: Bundesverfassungsgericht veröffentlicht Entscheidung zur Verzinsung von erstatteter Brennelementesteuer

DEU: Innatex - Internationale Fachmesse für nachhaltige Textilien (bis 31.07.)

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

07.30 Uhr

Frankreich

BIP Q2 (gg VQ) +0,2 -0,2

08.00 Uhr

Deutschland

Einfuhrpreise, Juni

Monatsvergleich +1,0 +0,9

Jahresvergleich +29,9 +30,6

08.45 Uhr

Frankreich

Verbraucherpreise HVPI, Juni

Monatsvergleich +0,2 +0,9

Jahresvergleich +6,7 +6,5

09.00 Uhr

Spanien

BIP Q2

Monatsvergleich +0,4 +0,2

Jahresvergleich +5,5 +6,3

Spanien

Verbraucherpreise HVPI, Juli

Monatsvergleich -0,8 +1,9

Jahresvergleich +10,5 +10,0

09.55 Uhr

Deutschland

Arbeitsmarktbericht, Juli

Arbeitslosenquote 5,4 5,3

10.00 Uhr

Deutschland

BIP Q2

Monatsvergleich +0,1 +0,2

Jahresvergleich +1,8 +4,0

10.00 Uhr

Italien

BIP Q2

Monatsvergleich +0,3 +0,1

Jahresvergleich +3,7 +6,2

11.00 Uhr

Eurozone

BIP Q2

Monatsvergleich +0,2 +0,6

Jahresvergleich +3,4 +5,4

Eurozone

Verbraucherpreise HVPI, Juli

Monatsvergleich -0,1 +0,8

Jahresvergleich +8,7 +8,6

Italien

Verbraucherpreise HVPI, Juli

Monatsvergleich -0,9 +1,2

Jahresvergleich +8,8 +8,5

GROSSBRITANNIEN

--- Keine entscheidenden Daten erwartet ---

USA

14.30 Uhr

Arbeitskostenindex, Q2 +1,2 +1,4

Persönliche Einnahmen +0,5 +0,5

Konsumausgaben +0,9 +0,2

PCE-Kerndeflator gg VJ +4,7 +4,7

15.45 Uhr

Chicago-PMI, Juli 55,0 56,0 (in Pkt)

16.00 Uhr

Konsumklima Uni Michigan, Juli 51,1 51,1* (final, in Pkt)

Redaktion onvista / dpa-AFX