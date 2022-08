BMW - Ein großer Erfolg für die Käuferseite

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 79,480 € (XETRA)

Nachdem ein symmetrisches Dreieck bzw. Terminal Mitte Juli nach oben aufgelöst und der Widerstand bei 76,69 EUR wieder überwunden worden war, ging es für die Aktie von BMW um die Frage, ob es sich bei diesem Anstieg nur um den letzten Teil einer Erholung oder eine neue kurz- bis mittelfristige Aufwärtsbewegung handeln würde.

Mit dem Anstieg über das potenzielle Kursziel der Erholung bei 77,47 EUR hatte man aber Gewissheit, dass die beiden Tiefs im Juli das Ende einer übergeordneten Abwärtsbewegung eingeleitet hatten und damit die in der GodmodePLUS-Analyse vom 18. Juli vorgestellten Aufwärtsziele relevant würden.

Nächste Hürde bei 80,53 EUR

In der Vorwoche gelang auch der Anstieg über die mittelfristige Abwärtstrendlinie und damit ein weiterer Befreiungsschlag, der jetzt zu einem Aufwärtsimpuls bis an die Kursbarriere bei 80,53 EUR führen dürfte. Eine vorherige Korrektur bis 76,69 EUR würde die Chancen der Bullen nicht schmälern. Von dort sollte es allerdings zu einem Angriff auf 80,53 EUR kommen, der bei einem erfolgreichen Ausbruch über dieses Zwischenhoch von Ende Juni zu Zugewinnen bis 84,47 EUR führen dürfte. Am Hoch des breiten Seitwärtsmarktes von Anfang Juni dürften die Bären dann wieder aktiv werden.

Aktuell wäre erst ein Rückfall unter die Aufwärtstrendlinie und den Support bei 75,44 EUR problematisch, da die Aktie damit wieder in den Kursbereich der Dreiecksformation einbrechen würde. Die Folge wäre ein Abverkauf bis 73,03 EUR und darunter.

Charttechnisches Fazit: Die Käufer arbeiten bei der BMW-Aktie weiter an einer bullischen Trendwende. Über 80,53 EUR hätte die Aktie dann schon Potenzial bis 84,47 EUR.

BMW Chartanalyse (Tageschart)

