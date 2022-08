ENCAVIS - Aktie nimmt Kurs auf ihr Allzeithoch

ENCAVIS AG - WKN: 609500 - ISIN: DE0006095003 - Kurs: 21,210 € (XETRA)

Kurz nach dem frischen Allzeithoch zu Beginn des Jahres 2021 bei 25,55 EUR setzte auch eine übergeordnete Korrektur der langfristigen Rally bei der Aktie des Solarparkbetreibers Encavis sein. Ende Februar wurde diese mit einem enormen Konter gestoppt und schon Anfang April der Widerstand bei 21,25 EUR erreicht. Dort ebbte die Kaufwelle ab und ging in eine flaggenförmige Korrektur über, die mit einem weiteren Aufwärtsimpuls ab Ende Juni nach oben durchbrochen wurde.

Sollte sich der laufende Anstieg jetzt über 22,00 EUR hinaus fortsetzen, könnte das mittelfristige Kursziel bei 23,11 EUR erreicht werden (61,8 %-Projektion der Rally aus dem März). An dieser Stelle sollte man sich auf eine leichte Gegenbewegung bzw. einen Pullback an die bisherigen Jahreshochs einstellen, ehe sich dort der Aufwärtstrend weiter in Richtung 24,50 EUR und darüber ggf. an das Allzeithoch bei 25,55 EUR ausdehnen könnte. Darüber kämen langfristige Ziele im Bereich von 27,00 EUR ins Spiel.

Die Kaufwelle der letzten Wochen ist oberhalb von 20,00 EUR intakt. Erst bei einem Rücksetzer in die Flaggenformation dürfte eine weitere Korrektur in Richtung 18,79 und 18,54 EUR folgen.

Encavis Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)