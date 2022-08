Palladium: Trendwende nimmt Form an

Nach den kurzzeitigen Kurskapriolen aus März dieses Jahres mit einem entsprechenden Anstieg des Palladium-Futures auf 3.410 US-Dollar und damit deutlich über die Höchststände aus Anfang 2021 brachen die Notierungen förmlich in sich ein und gaben erneut in den markanten Unterstützungsbereich um 1.830 US-Dollar bis Mitte Juni nach. Aber schon ein Stück weit zuvor hat eine volatile Stabilisierungsphase in diesem Bereich begonnen und scheint erste Früchte zu tragen. Der EMA 50 sowie der 200-Tage-Durchschnitt konnten bereits in der abgelaufenen Handelswoche überwunden werden, nun gilt es noch die letzte für einen Trendwechsel notwendige Triggermarke von 2.200 US-Dollar zu knacken.

Neutraler Handelsbereich

Kurzfristig ist der Bereich zwischen 1.800 und 2.200 US-Dollar beim Palladium-Future als neutral zu bewerten, erst ein Ausbruch über die obere Kursmarke dürfte einen erfolgreichen Abschluss des Bodens hervorbringen und könnte erste Gewinne an die Zwischenhochs aus Ende April bei 2.314 und schließlich den höher gelegenen Widerstandsbereich um 2.472 US-Dollar sichern. Auf Sicht der nächsten Wochen und Monate könnten bullisch orientierte Anleger hiervon überdurchschnittlich profitieren, sofern das richtige Zertifikat zum Einsatz kommt. Innerhalb der laufenden Handelsspanne sind Rücksetzer auf 1.990 US-Dollar und somit den EMA 50 allerdings noch einzuplanen. Eine erneute Eintrübung des Chartbildes würde sich dagegen ganz klar unterhalb von 1.800 US-Dollar ergeben, Rücksetzer auf die Jahrestiefs aus Ende 2021 um 1.528 US-Dollar kämen in diesem Szenario nicht überraschend.