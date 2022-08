PEPSICO - Fast am Allzeithoch

PepsiCo Inc. - WKN: 851995 - ISIN: US7134481081 - Kurs: 176,535 $ (Nasdaq)

Die Aktie von PepsiCo befindet sich in einer sehr langfristigen Aufwärtsbewegung. Im März 2020 geriet diese Bewegung kurz in Gefahr, als die Aktie unter den langfristigen Aufwärtstrend und auf ein Tief bei 101,42 USD fiel. Aber schon eine Woche später kehrte der Wert in seinen Aufwärtstrend zurück.

Im Juni 2021 gelang im zweiten Versuch der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Dieser Ausbruch führte zu einer Rally auf 177,24 USD. Seit diesem Hoch aus dem Januar 2022 läuft die Aktie auf hohem Niveau seitwärts. Sie musste dabei zwar auch einen Rückschlag auf 153,37 USD hinnehmen, hielt sich aber deutlich besser als der Gesamtmarkt. Aktuell nähert sich die Aktie dem Widerstandsbereich zwischen 177,24 USD und 177,62 USD, dem aktuellen Allzeithoch, stark an.

Ausbruch würde weiteres Potenzial eröffnen

Gelingt der Aktie von PepsiCo ein Ausbruch auf Wochenschlusskursbasis über 177,62 USD, dann könnte es zu einem weiteren Rallyschub kommen. Ein rechnerisches Ziel läge dann bei 205,70 USD. Dort würde die Aktie auf eine langfristige obere Trendbegrenzung treffen.

Sollte sich der Widerstandsbereich um 177,24/62 USD aber als zu hohe Hürde herausstellen, könnte es zu einer nochmaligen Abwärtsbewegung in Richtung 153,37 USD kommen.

Fazit: Die PepsiCo-Aktie steht kurz vor einem mittelfristigen Kaufsignal. In solchen Situationen bieten sich aber naturgemäß sehr gute CRVs für Shorttrades. Denn kurz vor einem Kaufsignal zu stehen und eines tatsächlich auszubilden, sind zwei sehr verschiedene Dinge. CRV-Trades leben von hohen Gewinnen im Vergleich zum eingegangenen Risiko. Aber dies muss man mit einer niedrigen Trefferquote - in der Regel weit unter 50 % - bezahlen.

