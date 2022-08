SARTORIUS - Die Bullen haben geliefert

Sartorius AG - WKN: 716563 - ISIN: DE0007165631 - Kurs: 435,600 € (XETRA)

Ausgehend von einem neuen Allzeithoch bei 631,60 EUR war die Aktie des Labor- und Pharmaausrüsters Sartorius bis an das langfristige 61,8 %-Retracement bei 305,23 EUR gefallen. Knapp unter der Marke und der Unterstützung bei 300,60 EUR starteten die Käufer Ende Juni einen Konter, der nach dem Ausbruch aus einem Abwärtstrendkanal und dem Anstieg über den Widerstand bei 384,30 EUR das erwartete Kaufsignal aus der GodmodePLUS-Analyse vom 08. Juli lieferte. Mehr zu unserem Premiumangebot GodmodePLUS erfahren Sie auch unter diesem Link.

Den nächsten Turbo konnte die Aktie nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 21. Juli zünden und fast schon den Widerstand bei 425,50 EUR durchbrechen. Nach einer kurzen Korrekturphase gelang dies am vergangenen Freitag und generierte damit das nächste Kaufsignal.

Oberhalb von 440,00 EUR dürfte sich diese Rallye jetzt bis 465,00 und später 483,30 EUR ausdehnen. Ein vorheriger Rücklauf an die Supportzone von 416,80 bis 425,50 EUR sollte dabei eingeplant werden. Oberhalb des Hochs aus dem Februar bei 489,50 EUR wäre sogar die Unterseite der früheren Tradingrange um 530,00 EUR erreichbar.

Das aktuell klar bullische Chartbild wäre erst bei einem Rücksetzer unter das Zwischenhoch bei 393,20 EUR getrübt. Die Folge wäre ein weiterer Pullback an den Trendkanal auf Höhe von 360,00 EUR. Dort könnte später der nächste Anstieg folgen.

Charttechnisches Fazit: Mit dem Ausbruch über 425,50 EUR sind die Bullen bei Sartorius auf dem besten Weg, die Erholung in Richtung 483,30 und 489,50 EUR auszudehnen. Erst an dieser Stelle wäre mit einer größeren Korrektur zu rechnen.

Sartorius Chartanalyse (Tageschart)

Alles sofort verfügbar in Godmode PLUS: Exklusive und brandaktuelle Tradingsetups und Investmentideen, KnowHow-Artikel, Makroviews und fundamentales Research. Ab 9,99 Euro pro Monat. Jetzt Godmode PLUS testen!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)