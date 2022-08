DAX: Europa schwächer unterwegs

Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Juli besser entwickelt, als zuvor erwartet worden war. In Europa dagegen war nach einem euphorischen Handelsstart am Ende Katerstimmung angesagt, nachbörslich fielen die Indizes noch weiter zurück.

Damit ist der DAX-Index im regulären Xetra-Handel mit einem marginalen Abschlag von Minus 0,03 Prozent gegangen, nachbörslich allerdings waren noch sehr viel größere Verluste auf 13.430 Punkte zu verzeichnen. Aber auch die US-Indizes knickten am Nachmittag deutlich ein und mussten nach den Zugewinnen der letzten Wochen deutliche Verluste einstecken. Weiterhin belasten die hohe Inflation und die gestiegenen Energiekosten Unternehmen, wie an den zahlreichen Gewinnwarnungen zahlreicher Unternehmen zu verzeichnen war.

Für den DAX könnte dies am markanten Widerstandsbereich um 13.425 Punkten einen kurzzeitigen Rücksetzer zurück auf den 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 13.352 Punkten bedeuten, eine zum Freitag gerissene Kurslücke zwischen 13.289 und 13.340 Punkten steht auch noch weit offen.

Trotzdem könnte der Doppelboden aus Juli dieses Jahres noch für einen weiteren Kursanstieg sorgen, Zugewinne an 13.750 Punkten wären in der laufenden Kaufwelle durchaus vorstellbar.

Nach der Zahnflut von Montag geht es heute etwas gemächlicher zu, um 9:00 Uhr meldet Spanien seine Arbeitslosenzahlen aus Juli, gefolgt von Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche der US-Amerikaner um 14:55 Uhr. Um 15:00 Uhr meldet sich die Europäische Zentralbank EZB mit frischen Zahlen zum Volumen der Käufe von Staatsanleihen, Pfandbriefen und ABS-Papieren zu Wort. Quartalszahlen legen heute unter anderem Covestro, DIC Asset, Fresenius Medical Care, Fresenius und Symrise vor.