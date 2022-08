ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Bae Systems auf 'Overweight' und Ziel auf 965 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat BAE Systems von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 870 auf 965 Pence angehoben. Analyst David Perry sieht den britischen Rüstungs- und Luftfahrtkonzern strukturell verbessert und in attraktiver gewordenen Endmärkten unterwegs. Er traut BAE laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie bis 2025 im Schnitt etwa 10 Prozent Ergebnissteigerung zu - bei ziemlich geringen Risiken./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 00:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2022 / 02:17 / BST