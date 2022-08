Auto1 erhöht Umsatzprognose 2022

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 will im laufenden Jahr noch stärker wachsen. Der Jahresumsatz werde bei 6 bis 7 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Zuvor lag die Erwartung bei 5,7 bis 6,8 Milliarden. Gleichzeitig wurden die Rohergebnis-Spanne und die Marge für das operative Ergebnis bestätigt.

Auto1-Chef Christian Bertermann freute sich besonders darüber, dass im zweiten Quartal das Rohergebnis pro verkaufter Einheit auf über 1000 Euro stieg. Die Kennziffer beschreibt den Verkaufserlös minus den Ankaufspreis. Dieses beim Börsengang festgelegte Ziel wurde damit ein Jahr früher erreicht als gedacht.

Charts zu den Werten im Artikel SDAX

Auto1 Group SE

Von April bis Juni konnte das im SDax notierte Unternehmen mit Marken wie Autohero und wirkaufendeinauto.de den Umsatz um fast zwei Drittel auf 1,74 Milliarden Euro steigern./lew/