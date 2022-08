Kontron steigert Umsatz und Gewinn

LINZ (dpa-AFX) - Der österreichische IT-Dienstleister Kontron (früher S&T) hat dank einer hohen Nachfrage nach seinen Produkten deutlich mehr umgesetzt und verdient. Trotz der weiter knappen Vorprodukte infolge der Probleme in den Lieferketten zog der Umsatz im ersten Halbjahr um zehn Prozent auf fast 661 Millionen Euro an, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Linz mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um sieben Prozent auf knapp 63 Millionen Euro zu. Der Umsatz lag damit etwas über den Analystenerwartungen und das operative Ergebnis etwas darunter. Konzernchef Hannes Niederhauser bestätigte zudem die Prognose für das laufende Jahr sowie für 2025./jcf/jha/

