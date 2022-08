SUPER robuster Arbeitsmarkt - gibt FED mehr Raum für Zinsanhebungen

Der US-Arbeitsmarkt fiel im Juli ausgesprochen robust aus, mit 528.000 neuen Jobs, einer Arbeitslosenrate von nur noch 3,5% und einer Lohninflation von 0,5% im Vergleich zum Vormonat (was hoch ist). Der Gedanke, dass die Notenbank bei der Geldpolitik bald weniger stark bremsen wird, dürfte nach diesen Daten nach hinten verschoben werden. Der Blick an der Wall Street richtet sich nun auf die Vebraucher- und Erzeugerpreise in der kommenden Woche.



