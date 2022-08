Dax-Anleger schieben Zinssorgen zum Wochenstart beiseite

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Dax-Anleger haben die durch den boomenden US-Jobmarkt angefachten Zinssorgen zum Wochenstart zunächst beiseitegeschoben und bei Aktien zugegriffen.

Der deutsche Leitindex zog zur Eröffnung am Montag um 0,9 Prozent auf 13.701 Punkte an. "Die Vollbeschäftigung in den USA ist eine Art Lizenz zum Geldpolitik straffen", sagte Jochen Stanzl, Analyst beim Handelshaus CMC Markets. Um weitere Hinweise auf die künftigen Zinsschritte zu erhalten, seien deshalb in dieser Woche alle Augen auf die neuen Daten zur Inflation in den Vereinigten Staaten gerichtet. Der überraschend starke US-Arbeitsmarkt hatte am Freitag der Furcht vor weiteren drastischen Zinsschritten neue Nahrung gegeben und die Börsen belastet.

Bei den Einzelwerten stand Siemens Energy unter Druck. Die Titel des Energietechnikkonzerns gaben zum Handelsauftakt um bis zu 1,8 Prozent nach. Einbußen bei der spanischen Windenergietochter Siemens Gamesa und Belastungen aus dem Russland-Geschäft bescherten dem Konzern im dritten Quartal einen Verlust von mehr als einer halben Milliarde Euro. Dagegen sei der Auftragseingang überraschend gut ausgefallen, sagte ein Händler.

