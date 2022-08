DGAP-News: EPTI AB: EPTI AB: EPTIs Online-Apotheke Apotekamo sammelt 26,5 Millionen SEK ein - bosnische Fußball-Ikone Hasan 'Brazzo' Salihamidžić steigt als neuer Großaktionär ein

DGAP-News: EPTI AB / Schlagwort(e): Finanzierung

EPTI AB: EPTIs Online-Apotheke Apotekamo sammelt 26,5 Millionen SEK ein - bosnische Fußball-Ikone Hasan 'Brazzo' Salihamidžić steigt als neuer Großaktionär ein



08.08.2022 / 08:00

Das Portfoliounternehmen Apotekamo der EPTI AB (publ) veröffentlicht heute den Abschluss einer über 26,5 Millionen SEK bei einer Pre-Money-Bewertung von 152 MSEK. Die Emission wird sowohl von den derzeitigen als auch den neuen Aktionären unterzeichnet, darunter der frühere bosnische Profi-Fußballer und heutige Sportchef des Bundesliga-Clubs FC Bayern München, Hasan "Brazzo" Salihamidžić. Salihamidžić wird mit dieser Transaktion drittgrößter Aktionär bei Apotekamo und wird das Unternehmen bei verschiedenen Marketing-Aktivitäten unterstützen. EPTI, deren Anteil an Apotekamo nach Abschluss der Finanzierungsrunde 42 Prozent der Stimmen und des Kapitals beträgt, investiert insgesamt 5 MSEK.



„Wir freuen uns, Apotekamo auf dem Weg des Wachstums weiter zu unterstützen. Das Unternehmen ist ein typischer EPTI-Case, bei dem wir uns an der Lancierung, Entwicklung und Skalierung eines Nischenakteurs auf einem digital noch nicht erschlossenen Markt beteiligen. Apotekamo hat im letzten Jahr große operative Fortschritte gemacht und ein starkes Wachstum verzeichnet, sowohl bei der Anzahl seiner Stammkunden als auch der Bestellungen. Selbstverständlich sind wir auch glücklich und stolz, mit Hasan Salihamidžić einen international bekannten Fußball-Profi an Bord zu haben, der zu einer stärkeren Sichtbarkeit beitragen wird“, so Arli Mujkic, Geschäftsführer und Gründer von EPTI.



Apotekamo ist eine führende online-Apotheke mit Schwerpunkt Südosteuropa. Neben einem flächendeckenden Sortiment an rezeptfreien und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln stellt das Unternehmen digitale Dienste für das Bestell-Handling sowie Zahlungslösungen für externe Lieferanten der Plattform bereit.



In einer neuen Finanzierungsrunde über 26,5 MSEK wird die bosnische Fußball-Legende Hasan “Brazzo” Salihamidžić, mit einer langen Elite-Karriere bei Top-Fußballclubs wie FC Bayern München und Juventus FC, drittgrößter Aktionär bei Apotekamo. Salihamidžić ist in der Fußballwelt ein berühmter Profi und heutiger Sportchef seines früheren Clubs FC Bayern München.



„Ich bin sehr beeindruckt von Apotekamo und dem Team im Hintergrund. Das Unternehmen hat ein Konzept, das sich auf anderen Märkten als erfolgreich bewährt hat, so dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis das auch für das übrige Europa zutreffen wird. Ich sehe große Möglichkeiten, den Gesundheitsmarkt in meiner Heimatregion zu stärken und freue mich sehr darauf, das Unternehmen mit verschiedenen Marketing-Aktivitäten zu unterstützen“, sagt Hasan Salihamidžić.

Apotekamo ist bereits seit längerer Zeit in Serbien tätig und expandierte durch den Erwerb einer lokalen Apotheke im 1. Quartal 2022 nach Bosnien und Herzegowina. Das neu generierte Kapital soll für die weitere geografische Expansion, für Marketing-Aktivitäten sowie zur Entwicklung der Logistiklösung des Unternehmens verwendet werden.



„Angesichts der aktuellen Marktlage und des Weltgeschehens freuen wir uns natürlich über das Vertrauen der derzeitigen Eigentümer. Es gibt uns das Gefühl von Sicherheit, dass wir mit unseren Investoren die gemeinsame langfristige Vision eines radikal verbesserten online-Einkaufserlebnisses von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten teilen. Apotekamo zeigte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im ersten Halbjahr 2022 eine Zunahme der Bestelleingänge von 740 Prozent. Selbstverständlich freuen wir uns auch sehr, Hasan Salihamidžić als neuen Großaktionär des Unternehmens begrüßen zu dürfen“, sagt Srdjan Milic, Geschäftsführer von Apotekamo.



Über EPTI AB, Stockholm

EPTI investiert Kapital und operative Unterstützung in Gesellschaften, Unternehmen und Existenzgründer, um marktführende innovative Firmen ganz nach dem Leitspruch „We Empower Innovation“ aufzubauen. Als Venture Builder steuern wir die Erfahrung anderer Gründer, Kapital, Ressourcen, Prozesse, modernste Technologie sowie kommerzielle Ausführung und Marketing bei. EPTI gründet auch Unternehmen und Joint Ventures, gemeinsam mit engagierten Mitgründern und Unternehmen. Die Unternehmen in EPTIs Portfolio finden sich in den Segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS und Core. Seit dem Start 2017 wurde ein Portfolio von mehr als 25 Unternehmen aufgebaut, von denen die Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung insgesamt rund 200 Mitarbeiter in acht Ländern in ganz Europa umfassen. EPTI ist mehr als nur eine Investmentgesellschaft. Zu einem Teil Investmentgesellschaft, zum anderen Teil ein Serviceunternehmen. Ein Venture Builder von Gründern für Gründer.



Certified Adviser der Gesellschaft ist Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

