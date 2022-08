Sixt: Woche der Entscheidung!

Nachdem die Sixt-Aktie durch die Corona-Pandemie den Bereich von 64,00 Euro verlassen hatte, kam es zu einem Kursabschlag auf 26,60 Euro bis Mitte März. Erst in diesem Bereich stabilisierte sich das Papier wieder und konnte infolgedessen sogar über die Vorgängerhochs aus 2018 auf 96,50 Euro Anfang November letzten Jahres zulegen. Dort hat sich besagter Abwärtstrend eingestellt, der bis heute besteht und brachte zeitweise Verlust auf 58,90 Euro hervor. Unglücklicherweise wurde dadurch für mehrere Wochen der seit März 2020 laufende Abwärtstrend unterschritten. Doch aktuell versuchen Käufer die Aktie wieder in den ursprünglichen Trendverlauf hochzudrücken, weshalb schon bald entscheidende Impulse in dem Papier anstehen dürften.

Hopp oder Top

Der Bereich zwischen 70,00 und grob 76,90 Euro ist in der Sixt-Aktie als neutral zu bewerten. Erst ein Ausbruch über die obere Kursmarke dürfte weitere Käufer in den Markt locken und Zugewinne an 81,20 und 86,10 Euro hervorbringen. Damit würde allerdings auch gleichzeitig eine mittelfristige Weichenstellung für das Papier fallen und könnte sogar zurück an die Rekordhochs aus 2021 aufwärts führen. Rücksetzer unter 68,00 Euro würden dagegen für eine Absatzvariante zunächst in den Bereich von 65,70 und darunter rund 64,00 Euro sprechen. Hierdurch würde allerdings die Wahrscheinlichkeit eines endgültigen Abprallers von dem vorausgegangenen Abwärtstrend sichtlich zunehmen und könnte den Wert auf neuerliche Jahrestiefs abwärts drücken.