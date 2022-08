Chartanalyse Dax: Die Bullen bleiben weiter im Spiel

Ab 14:30 Uhr ist erneut mit größerer Volatilität zu rechnen - die US-Inflationsdaten stehen an.

Widerstand: 13.584+13.790

Unterstützung: 13.455+13.300

Rückblick:

Der Index bröckelte im gestrigen Handelsverlauf nach dem Unterschreiten der Unterstützung um 13.560 Punkte weiter ab, es kam allerdings keinerlei Dynamik auf der Unterseite auf. Nach einem Rücksetzer in die Nähe des SMA200 im Stundenchart am Morgen kann sich der deutsche Leitindex im Verlauf des Vormittages recht impulsiv (tendenziell bullisch!) erholen.

Ausblick:

Das Zünglein an der Waage werden ohne Zweifel die US-Verbraucherpreise am Nachmittag. Die allgegenwärtige Inflation und entsprechende Zinsschritte bleiben aktuell Thema Nummer 1 an den Märkten. Entsprechend ist eine größere Reaktion am Nachmittag einzukalkulieren. Die Abwärtsbewegung gestern konnte keine Dynamik entwickeln auf der Unterseite und ist möglicherweise Teil einer bullisch zu interpretierenden Flaggenkonsolidierung im kurzfristigen Chartbild. Entsprechend ist eine größere Aufwärtsreaktion Richtung 13.800 Punkte durchaus einzuplanen für den Nachmittag und die kommenden Handelstage. Lediglich ein Stundenschluss unterhalb von 13.450 Punkten bringt die Bären wieder in Vorteil, bis dahin wird ein weiterer Erholungsschub leicht favorisiert.