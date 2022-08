Datadog: Boden fast abgeschlossen

Ein Wochenschlusskurs oberhalb von 120,00 US-Dollar würde in einem ersten Schritt bei Datadog Kurspotenzial zunächst an den 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 136,01 US-Dollar hervorrufen, weitere Ziele darüber lägen um 151,00 US-Dollar und würden sich für ein kurz- bis mittelfristiges Investment sehr gut anbieten. Die Handelsspanne zwischen dem EMA 50 bei 103,72 US-Dollar und der Hürde von 120,00 US-Dollar ist dagegen als neutral zu bewerten. Unterhalb von 100,00 US-Dollar drunter drohen Rücksetzer zurück auf die Jahrestiefs um 82,15 US-Dollar.

Aktuell hat Datadog noch mit einem intakten Abwärtstrend bestehend seit November letzten Jahres zu kämpfen, allerdings zeichnet sich im Bereich zwischen 82,15 und rund 120,00 US-Dollar eine klare Bodenbildungsphase ab. Derweil notiert die Aktie am oberen Ende der Handelsspanne, ein Durchbruch könnte bei der anhaltenden Aufwärtsdynamik durchaus bald gelingen und eine handfeste Trendwende hervorbringen. Nach sollten Investoren aber eine Aktivierung des Kaufsignals abwarten!

Fazit:

Wochenschlusskurse oberhalb von 120,00 US-Dollar würden einen Anstieg an 136,01 und darüber 151,00 US-Dollar in der Datadog-Aktie befeuern. Ein Stopp-Kurs sollte zunächst nicht höher als 114,25 US-Dollar angesiedelt sein. In Kombination mit der Gewinnaussicht ergibt sich daraus ein Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV) von 5,3:1. Als Anlagehorizont müssen allerdings einige Wochen zwingend einkalkuliert werden.