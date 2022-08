ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Ströer auf 'Neutral' - Ziel 55 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Eine Abkühlung sei für den Außenwerbespezialisten nicht in Sicht, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Die Zahlen deckten sich weitgehend mit den Erwartungen. Das dritte Quartal sei gut angelaufen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / 06:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2022 / 06:32 / BST

