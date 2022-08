Für Lewandowskis Spielerlaubnis: Weitere Einnahmen für Barça

BARCELONA (dpa-AFX) - Der FC Barcelona hat einen wichtigen Erfolg im Bemühen um die Spielerlaubnis für Weltfußballer Robert Lewandowski erzielt. Der Club verkaufte nach eigenen Angaben vom Freitag dem Unternehmen Orpheus Media 24,5 Prozent der Anteile an Barça Studios für 100 Millionen Euro. Der eigentlich geplante Verkauf der Produktionsfirma des Vereins an ein anderes Unternehmen war offenbar an rechtlichen und verwaltungstechnischen Problemen gescheitert.

Die Katalanen hoffen, mit der zusätzlichen Einnahme die finanziellen Fairplay-Regeln der Liga erfüllen und damit die teuren Neuzugänge Jules Kounde, Raphinha, Andreas Christensen und Franck Kessie und eben Lewandowski bei der Liga registrieren zu können. Nur dann dürften sie auch spielen. Dasselbe galt für Ousmane Dembélé und Sergi Roberto, deren Verträge erneuert wurden.

Das erste Ligaspiel der neuen Saison bestreitet der hochverschuldete Club am Samstagabend (21.00 Uhr) im heimischen Camp Nou gegen Rayo Vallecano aus Madrid. Clubchef Joan Laporta hatte zuvor schon betont, dass der frühere Bayern-Torjäger Lewandowski auf jeden Fall als erster registriert werden solle./ro/DP/jha