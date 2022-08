Badger Meter steigert die Dividende das 30. Jahr in Folge

Der amerikanischer Industriekonzern Badger Meter, Inc. (ISIN: US0565251081, NYSE: BMI) wird den Aktionären am 9. September 2022 eine vierteljährliche Dividende von 0,225 US-Dollar ausbezahlen. Record date ist der 26. August 2022. Gegenüber dem Vorquartal (0,20 US-Dollar) ist dies eine Erhöhung um 12,5 Prozent. Nach Firmenangaben ist dies die 30. jährliche Anhebung in Folge.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,90 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 100,42 US-Dollar (Stand: 12. August 2022) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 0,90 Prozent.

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von 137,83 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 122,87 Mio. US-Dollar) bei einem Nettoertrag von 16,66 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 13,97 Mio. US-Dollar), wie am 20. Juli 2022 berichtet wurde. Badger Meter mit Sitz in Milwaukee, Wisconsin wurde 1905 gegründet und beschäftigt über 1.600 Mitarbeiter. Die Firma ist ein Hersteller von Durchflussmessgeräten für Wasserversorger, Kommunen sowie gewerbliche und industrielle Kunden.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 5,76 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 2,89 Mrd. US-Dollar (Stand: 12. August 2022).

