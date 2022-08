^ Original-Research: Energiekontor AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Energiekontor AG Unternehmen: Energiekontor AG ISIN: DE0005313506 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 15.08.2022 Kursziel: 109,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 16.05.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herab aber erhöht das Kursziel von EUR 103,00 auf EUR 109,00. Zusammenfassung: Energiekontor (EKT) hat im ersten Halbjahr Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 30 % auf EUR52,4 Mio. und das EBT um 52 % auf EUR12,2 Mio. Das starke EBT ist auf den hervorragenden Beitrag des Segments Stromerzeugung in Höhe von EUR13,5 Mio. zurückzuführen, das von den guten Windverhältnissen und den deutlich höheren Strompreisen profitierte. EKT hat ihre Projektpipeline um ca. 0,5 GW auf ca. 9 GW erweitert. Im Juli hat EKT einen 27 MW-Windpark in das eigene Anlagenportfolio übernommen, wodurch sich die Kapazität auf ca. 360 MW erhöht. Das Management bestätigte die Prognose für das Jahr 2022, die ein EBT-Wachstum von 10-20% gegenüber dem Vorjahr vorsieht. Wir haben unser Kursziel von EUR103 auf EUR109 erhöht, um der größeren Projektpipeline und der höheren Rentabilität des Segments Stromerzeugung Rechnung zu tragen. Da das Aufwärtspotenzial nun unter 25% liegt, stufen wir die Aktie von Kaufen auf Hinzufügen herab. First Berlin Equity Research has published a research update on Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal downgraded the stock to ADD but increased the price target from EUR 103.00 to EUR 109.00. Abstract: Energiekontor (EKT) increased sales and earnings significantly in H1. Sales rose 30% y/y to EUR52.4m and EBT by 52% to EUR12.2m. The strong EBT is attributable to the excellent Power Production segment contribution of EUR13.5m, which benefitted from good wind conditions, and much higher power prices. EKT has expanded its project pipeline by ca. 0.5 GW to ca. 9 GW. In July, EKT added a 27 MW wind farm to the own plant portfolio increasing capacity to ca. 360 MW. Management confirmed 2022 guidance of 10% - 20% EBT growth y/y. We have increased our price target from EUR103 to EUR109 to reflect the larger project pipeline and the higher profitability of the Power Generation segment. As the upside potential is now below 25%, we downgrade the stock from Buy to Add. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/25055.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °