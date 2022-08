SYMRISE - Gewinnmitnahmen am Rallyziel?

Symrise AG - WKN: SYM999 - ISIN: DE000SYM9999 - Kurs: 113,950 € (XETRA)

Mit dem bullischen Reversal am Jahrestief Mitte Juni startete die Symrise-Aktie die erwartete Kurserholung. Exakt wie in der PLUS-Analyse DAX-Aktie mit Trendwendeversuch prognostiziert kletterte das Papier steil nach oben bis an die Hürde bei 115 - 116 EUR und startete dort eine Konsolidierung. Jetzt läuft ein neuer Angriff auf diesen Widerstandsbereich. Er gilt als zentraler Trigger für eine größere Bodenbildung.

Ziel erreicht!

Wer nahe der Jahrestiefs eingestiegen ist und in erster Linie den kurz- bis mittelfristigen Swing handeln wollte, findet jetzt nahe des Widerstandsbereichs bei 115 - 116 EUR nochmals eine gute Gelegenheit für Gewinnmitnahmen.

Für weitere Kaufsignale und somit weiteres Aufwärtspotenzial müsste es zu einem nachhaltigen Ausbruch über 116 EUR kommen. Erst dann wäre ein großer Doppelboden vollendet, die nächsten Aufwärtsziele lägen dann bei 122 und später 132 - 133 EUR.

Konsolidierungen unterhalb des Widerstandsbereichs bei 115 - 116 EUR wären jetzt problemlos möglich. Rutscht der Wert im Zuge tiefer Rücksetzer nachhaltig unter 104 EUR zurück, trübt sich die kurzfristige Situation leicht ein. Eine Abwärtsbewegung bis an die Tiefs bei 94 - 95 EUR könnten dann folgen.

Fazit: Die Bullen haben das Soll bravourös erfüllt. Eine weitere Aufwärtsbewegung wäre eine Zugabe und würde größere Kaufsignale auslösen. Bis zu einem Ausbruch über 116 EUR besteht allerdings kein Handlungsbedarf für Neupositionierungen.

Symrise AG

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)