Euro Bund-Future: Wo lohnt ein Investment?

Seit nunmehr Mitte Juni läuft beim Euro Bund-Future eine äußerst steile Erholungsbewegung, nachdem der Index zuvor und seit Jahresende 2021 gut X Prozent an Wert verloren hatte. Dabei gelang es schwungvoll den EMA 50 zu überwinden und in den Widerstandsbereich zwischen 156,22 und 157,33 Euro vorzudringen. Genau in diesem Bereich setzte eine nicht unerwartete Konsolidierung ein und bewegte sich zuletzt auf den Unterstützungsbereich um 155,00 Euro abwärts. Besonders stark präsentierte sich dabei der Montagshandel, die aktuelle Konsolidierung lässt dabei Rückschlüsse auf eine bullische Flagge aufkommen, die häufig in der übergeordneten Trendrichtung aufgelöst wird.

EMA 200 im Fokus

Ein Kursanstieg über 157,50 Euro würde die Annahme einer Auflösung der bullischen Flagge klar stützen und könnte im Erfolgsfall Zugewinne zunächst in den Bereich von 158,55 Euro hervorbringen. Als weitere Ziele darüber wären die aktuellen Monatshochs bei 159,70 Euro zu erwähnen. Insgesamt aber wird rechnerisch ein Anstieg an den 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 160,90 Euro erwartet und würde sich sehr gut für ein kurzzeitiges Long-Investment anbieten. Ein ausbleibender Ausbruch könnte zuvor allerdings noch einmal Rückschlagspotenzial zurück auf den 50-Tage-Durchschnitt sowie die Kursmarke von grob 153,75 Euro hervorbringen. Tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, dies würde nämlich das kurzfristig bullische Szenario vorläufig negieren.