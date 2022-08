Home Depot: Kursexplosion

Fazit:

Die Aktienmärkte in den USA laufen derzeit wie am Schnürchen gezogen, trotz Rezessionssorgen. Am Beispiel von Home Depot könnte das Papier zunächst an den Horizontalwiderstand um 345,69 US-Dollar zulegen. Aber erst ein Wochenschlusskurs darüber würde die Möglichkeit auf einen weiteren Kursanstieg zurück an die Rekordstände von 420,61 US-Dollar erwarten lassen. Wer von den einzelnen Schritten überproportional profitieren möchte, kann sich hierzu beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN UK4ETQ etwas näher ansehen. Vom gegenwärtigen Kursniveau aus ergibt sich nämlich bei einem Anstieg an 374,67 US-Dollar Gewinnpotenzial von 95 Prozent. Eine Verlustbegrenzung sollte aufgrund der anhaltenden Volatilität den Bereich von vorläufig 310,67 US-Dollar nicht überschreiten, rechnerisch würde sich knapp darunter ein Ausstiegskurs im Schein von 2,42 Euro ergeben. Als Anlagehorizont müssen jedoch gut einige Wochen mit zwischengeschalteten Korrekturen eingeplant werden. Rechnerisches Ziel im Schein läge in diesem Szenario bei 8,73 Euro.