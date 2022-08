EUR/SEK: Pullback nutzen?!

Insgesamt bewegt sich das Paar EUR/SEK seit Anfang letzten Jahres in einer äußerst volatilen Aufwärtsbewegung, diese brachte bis Anfang März 2022 Hochs um 10,9051 SEK hervor. Da allerdings der Wert kurzzeitig über seine obere Trendbegrenzung hinaus geschossen war, kam es anschließend zu dynamischen Gewinnmitnahmen zurück in den Bereich von 10,20 SEK. Seitdem verläuft die Aufwärtsbewegung deutlich ruhiger ab. Nachdem Anfang August im Bereich von 10,30 SEK ein vorläufiger Boden etabliert worden ist, steigen die Notierungen bereits den vierten Tag in Folge dynamisch an und überwanden sogleich den EMA 200 sowie den 50-Tage-Durchschnitt. Weiteres Aufwärtspotenzial ist nach vorläufiger Hochrechnung noch möglich, zuvor sollten Investoren allerdings auf einen Pullback warten, der sich dann idealerweise für einen Long-Einstieg anbieten würde.

Zweite Kaufwelle anvisieren

Am besten eignet sich hier der Ansatz der Fibonacci-Reihen, dies würde für das Paar weiteres Aufwärtspotenzial in den Bereich von 10,60 SEK bedeuten. Ein anschließender Pullback endet idealerweise im Bereich von 10,4366 SEK und somit den 200-Tage-Durchschnitt. Dort könnten dann die besprochenen Long-Positionen in Erwägung gezogen werden, sofern sich dort auch ein Boden abzeichnet. Übergeordnetes Ziel stellt der Bereich um 10,6780 SEK für das Paar dar.