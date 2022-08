IRW-News: Looking Glass Labs Ltd.: Der SVP Marketing für House of Kibaa von Looking Glass Labs tritt am 1. September 2022 im Podcast der Venly Expert Series auf

IRW-PRESS: Looking Glass Labs Ltd.: Der SVP Marketing für House of Kibaa von Looking Glass Labs tritt am 1. September 2022 im Podcast der Venly Expert Series auf

Auch der CEO des Unternehmens, Dorian Banks, wurde im Rahmen des Real Conversations Podcast von Nokia zum Thema Innovation und neue Trends in der Branche interviewt

Charts zu den Werten im Artikel LOOKING GLASS LABS LTD

Vancouver, British Columbia - 17. August 2022 - Looking Glass Labs Ltd. (LGL oder das Unternehmen) (NEO: NFTX) (OTC: LGSLF) (FWB: H1N), eine führende Web3-Plattform, die sich auf die Architektur von nicht-fungiblen Token (NFT), immersive Metaverse-Umgebungen, Play-to-Earn-Tokenization und virtuelle Lizenzgebührenströme spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass Ryan Lassi, Senior Vice President of Marketing für sein Flaggschiff-Studio House of Kibaa (HoK), am 1. September 2022 im Podcast der Venly Expert Talk-Serie (der VET Podcast) auftreten wird. Der VET Podcast befasst sich mit den Herausforderungen beim Aufbau eines Blockchain- oder NFT-Projekts. Dorian Banks, Chief Executive Officer (CEO) des Unternehmens, erschien kürzlich in einer Folge des Podcasts The Real Conversations by Nokia (der Nokia Podcast oder Real Conversations). Unter dem Titel A hands on view of the metaverse können interessierte Hörer über diesen Link auf den Podcast zugreifen.

Der VET Podcast ist eine Reihe von Gesprächen mit NFT- und Metaverse-Experten. Er soll Unternehmen, Führungskräfte und Einzelpersonen über NFT- und Blockchain-Projekte informieren und sie dafür gewinnen. Herr Lassi wird am 1. September 2022 in der 35. Episode des VET Podcasts, dessen Thema: How to make it through a bear market lautet, auftreten. Herr Lassi wird über seinen Hintergrund und seine Erfahrungen berichten und anschließend mit Alexandra Arens, Content Manager von Venly, diskutieren. Bisher sind im VET Podcast Sesie Bonsi, President und CEO von bleu, Nicole Sandford, Product Operations Manager von Shopify, Sami Start, CEO von Transak, und Jon Jordan, ein Blockchain-Gaming-Experte, aufgetreten. Zu den kommenden Gesprächen gehören Auftritte von George Basiladze, dem Gründer von Wert, und Matty Blanchard, dem Mitbegründer und CEO von Cosmic Champs. Die Gespräche des VET Podcasts hören derzeit über 1000 web3 Builder.1 Weitere Informationen über den VET Podcast finden Sie auf dessen Website: https://www.venly.io/venly-expert-talks.

Der Nokia Podcast wird seit Mai 2019 ausgestrahlt und ist auf mehreren Plattformen verfügbar, darunter Spotify und Apple Podcasts. Bei Real Conversations, die von Michael Hainsworth moderiert werden, sind viele Experten aufgetreten, um innovative und beeindruckende Ideen ohne Grenzen zu diskutieren. Die Gastgeber des Nokia Podcasts sprechen regelmäßig mit Branchenexperten, um Ideen zu diskutieren, die die Welt verändern und welche Auswirkungen neue Entwicklungen in Wirtschaft, Technologie und Gesellschaft heute und in Zukunft auf die Welt haben können. Zu früheren Gästen zählen unter anderem Catherine Henry, SVP of Growth bei MediaMonks, Jean Benoit Besset von Orange France, Duncan Wardle, Geschäftsführer-Urgestein bei Disney, Wally Swain von Omdia und Chante Thurmond von The Darkest Horse. Michael Hainsworth ist erfahrener Journalist, der 17 Jahre lang als Wirtschaftsreporter für CTV News gearbeitet hat und sich in den letzten neun Jahren mit anderen innovativen Podcasts und Produktionen beschäftigt, darunter dem Geeks and Beats Podcast sowie die CIBC Innovation Economy-Serie.2 Weitere Informationen zum Nokia Podcast und zu einzelnen Episoden finden Sie unter: https://www.nokia.com/networks/real-conversations/.

Herr Lassi war fast 10 Jahre lang bei Red Bull in verschiedenen Marketingfunktionen tätig und leitete Teams, verwaltete Unternehmensjahrespläne und setzte IRL-Erfahrungen um, um den Produktverbrauch zu steigern. Bei Spotify hat Ryan über drei Jahre lang die IRL Experiential Strategy und die Genreerweiterung innerhalb von URL Music Marketing während der Phase vor und nach dem Börsengang geleitet.

Die zunehmende Beliebtheit von Business-bezogenen und anderen allgemeinen Podcasts in den letzten Jahren ermöglicht es Real Conversations und seinen fachkundigen Gästen, gehört zu werden.3 Herr Banks hatte Gelegenheit, die aktuellen Projekte und zukünftigen Bemühungen von LGL mit den Zuhörern des Podcasts zu teilen, um nicht nur das Bewusstsein für das Unternehmen zu steigern, sondern auch das Verständnis und das Bewusstsein für NFTs und das Metaverse durch die Wirtschaft zu verbessern.

Wir freuen uns auf das Interview von Herrn Lassi im VET Podcast, der im September ausgestrahlt wird. Mit Herrn Lassi im VET Podcast über die NFT-Branche zu diskutieren und dass er seine Expertise mit den Zuhörern teilt, ist eine tolle Gelegenheit, die Community auf dem Laufenden zu halten, sagte Dorian Banks, Chief Executive Officer von LGL. Ich bin auch dankbar, dass ich als Expertengast bei The Real Conversations von Nokia als Sprecher eingeladen wurde. Es ist ein Privileg, in einer so angesehenen und frei denkenden Sendung aufgenommen zu werden und meine Ideen, Erkenntnisse und Bedenken in Bezug auf die NFT- und Metaverse-Industrie im Namen von LGL teilen zu können, fügte Mr. Banks hinzu.

ÜBER LOOKING GLASS LABS

Looking Glass Labs (LGL) mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia ist eine Web3-Plattform, die auf die Architektur von nicht-fungiblen Token (NFT), immersive Metaversum-Umgebungen, Play-to-Earn-Tokenization und Einkünfte aus Lizenzgebühren durch virtuelle Aktiva spezialisiert ist. Die führende Marke, House of Kibaa (HoK), konzipiert und kuratiert ein Metaverse der nächsten Generation für 3-D-Aktiva, das es ermöglicht, dass funktionale Kunst und Sammlerstücke gleichzeitig in unterschiedlichen NFT-Blockchain-Umgebungen bestehen. HoK hat erfolgreich digitale Aktiva veröffentlicht, einschließlich GenZeroes, das in nur 37 Minuten ausverkauft war und LGL Einnahmen in Höhe von insgesamt 6,2 Millionen CAD bescherte - zusätzlich zu einer unbefristeten Lizenzgebühr in Höhe von 5 % auf Sekundärmarktverkäufe. HoK plant, im Jahr 2022 ein hyperrealistisches Metaverse auf Basis der neuesten Version von Unreal-Engine einzuführen.

Die derzeitige Investoren-Präsentation von LGL ist abrufbar unter https://www.lgl.io/investors.

Die Aufnahme in die Mailing-Liste von LGL ist über den folgenden Link möglich: https://www.lgl.io/contact-us.

Im Namen von LOOKING GLASS LABS LTD.

Dorian Banks

Dorian Banks, Chief Executive Officer

Twitter: @DorianBanks

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dorian Banks

Gebührenfrei: +1 833 LGL-NFTX (833-545-6389)

E-Mail: info@lgl.io

Twitter: @LGL_io

Werbung

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen und umfassen alle Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem: die Entwicklung des GenZeroes-Franchise; das Ziel des Unternehmens, das führende digitale Studio zu werden, das sich auf NFT-Architektur, immersives Metaversum-Design und Monetarisierungsströme für die Darstellung virtueller Assets spezialisiert; die Absicht, durch Kooperationen, wertsteigernde Akquisitionen und andere Vereinbarungen ein Portfolio dauerhafter NFT-Lizenzgebührenströme aufzubauen, die potenziell zu konsistenten, risikoarmen und passiven Einnahmen führen; und die kurzfristigen Projekte und zukünftigen Projekte.

Zu den wesentlichen Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, gehören unter anderem, dass das Unternehmen die mit der Blockchain- und NFT-Branche verbundenen Risiken mindern kann; dass es in der Lage ist, mit anderen Unternehmen auf dem NFT-Markt zu konkurrieren; dass ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stehen, um die Geschäftsentwicklungspläne des Unternehmens umzusetzen; günstige Marktbedingungen; die Fähigkeit von HoK, alle oder im Grunde alle seiner Angebote zu verkaufen; und die Fähigkeit, die Entwicklung von Overlords zeitgerecht abzuschließen.

Obwohl das Management diese Annahmen auf der Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind lediglich Vorhersagen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich das anhaltende Wachstum und die Akzeptanz von NFT- und Metaverse-Angeboten durch die Verbraucher; die Kosten für die Entwicklung und das Design von NFTs und Metaversen, die wirtschaftlich tragfähig sind; die Fähigkeit des Unternehmens, genügend Arbeitskräfte mit den gewünschten Qualifikationen für die Entwicklung der NFT- und Metaverse-Angebote des Unternehmens zu gewinnen und zu halten; die Verfügbarkeit von Angeboten Dritter auf dem NFT-, Metaverse-Entwicklungs- und Online-Gaming-Markt, um potenzielle Transaktionen zu identifizieren; die zunehmende Akzeptanz von NFTs als Lösung für verschiedene Online-Spiele, Unterhaltung und Sammlerstücke; die Fähigkeit des Unternehmens, die mit der Blockchain- und NFT-Branche verbundenen Risiken zu mindern; und die Fähigkeit, mit anderen Unternehmen auf dem NFT-, Metaverse-Entwicklungs-, Content Creation- und Sammlermarkt zu konkurrieren.

Obwohl das Management diese Annahmen auf der Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden sind, darunter: das Risiko, dass die Angebote des Unternehmens vom Verbraucher nicht angenommen werden; das Risiko, dass andere Wettbewerber ähnliche digitale Angebote machen; das Risiko, dass sich die allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Bedingungen negativ verändern; das Risiko, dass das Unternehmen einen negativen operativen Cashflow und nicht genügend Kapital hat, um die Entwicklung einer seiner Technologien abzuschließen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, bei Bedarf zusätzliche Finanzmittel zu erhalten; das Risiko, dass die Kapital- und Betriebskosten steigen; das Risiko, dass die NFT-Technologie Betrug und anderen Fehlern unterliegt; das Risiko, dass es technologische Änderungen und Entwicklungen in der Blockchain gibt, die die NFT-Lösungen veralten lassen; Risiken in Bezug auf regulatorische Änderungen oder Maßnahmen, die die Entwicklung oder den Betrieb der Blockchain-Lösungen behindern können; das Risiko, dass andere Wettbewerber ähnliche Blockchain-Angebote herausbringen; die potenzielle künftige Unrentabilität des NFT-Marktes im Allgemeinen; die schwankenden Kosten des Rechenaufwands, der für die Ausführung bestimmter Vorgänge auf der Blockchain erforderlich ist, und andere allgemeine Risiken im Zusammenhang mit den Blockchain-Lösungen.

Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, einschließlich der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichte, die unter www.sedar.com abgerufen werden können, ausführlicher behandelt.

Jedes dieser Risiken kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften nicht so ausfallen wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen könnten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Überzeugungen, Pläne, Erwartungen und Absichten angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten als richtig erweisen. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Offenlegung von Informationen, die sich auf andere hier erwähnte Unternehmen beziehen.

Fußnoten

1. Venly Expert Talks, Venly, 2022, https://www.venly.io/venly-expert-talks

2. Michael Hainsworth: About, LinkedIn, 2022, https://www.linkedin.com/in/hainsworthtv/

QUELLE: LOOKING GLASS LABS LTD.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67098

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67098&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA54342Q1063

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.