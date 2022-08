Original-Research: ecotel communication ag (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: ecotel communication ag - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu ecotel communication ag Unternehmen: ecotel communication ag ISIN: DE0005854343 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 17.08.2022 Kursziel: EUR 47,60 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler Wachstum im zweiten Quartal deutlich beschleunigt ecotel communication ist auf dem besten Weg, die ambitionierten Umsatz- und Ertragsvorgaben für das Gesamtjahr 2022e zu erreichen bzw. zu übererfüllen. So wurde im ersten Halbjahr 2022 mit EUR 9,5 Mio. ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) in einer Größenordnung erwirtschaftet, die ecotel bis einschließlich 2019 nicht einmal auf Gesamtjahressicht erreicht hatte. Die Halbjahreszahlen zeigen überdies, dass die Skalierung in den Segmenten noch nicht abgeschlossen ist. So wird sich nach unserer Einschätzung der Umsatz-Mix insbesondere im Segment easybell weiter verbessern - mit entsprechenden Folgen für die Ertragsentwicklung. Wir bestätigen daher unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 47,60 (Base-Case-Szenario) und unser Buy- Rating für die Aktien der ecotel communication. Im zweiten Quartal 2022 ist es ecotel gelungen, die Erlöse prozentual noch stärker als im ersten Quartal 2022 zu steigern. Konzernweit lagen die Quartalserlöse mit EUR 31,8 Mio. nicht nur um 49,7% über dem Vorjahreswert (EUR 21,2 Mio.), sondern auch deutlich über unseren Schätzungen (EUR 22,1 Mio.). Ursächlich für die besser als erwartete Entwicklung waren insbesondere höhere Umsätze im Wholesale-Segment, das von einer Verstärkung der Vertriebsaktivitäten und der erstmaligen Vermarktung von Datenleitungen profitierte. Bereinigt um die Einmalerträge aus dem Verkauf der Nutzungsrechte an Internetressourcen in Höhe von EUR 14,9 Mio. konnte im ersten Halbjahr 2022 ein operatives Ergebnis (EBITDA) in Höhe von EUR 9,5 Mio., +19,4% YoY (reported EBITDA EUR 24,4 Mio.) erzielt werden. Zwar ist der Ertragsanstieg zum überwiegenden Teil auf easybell (EUR 1,6 Mio.) zurückzuführen, doch wurde auch die Ertragslage im Bereich Wholesale deutlich verbessert. Bemerkenswert an der Entwicklung ist aus unserer Sicht die nach wie vor hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells, von der ecotel auch nach 2022e profitieren sollte. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/25073.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °