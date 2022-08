Renditen belasten Wall Street. Ergebnisse uneinheitlich.

Vorbörslich schwächer, belastet durch heiße Inflationsdaten aus Großbritannien und steigenden Renditen bei Staatsanleihen in Europa und den USA. US-Notenbanker Kashkari betont, dass Zinssenkungen im kommenden Jahr unwahrscheinlich seien. Citigroup warnt, dass das Risiko einer globalen Rezession weiterhin bei 50% liege. Bei den Ergebnissen sehen wir ein gemischtes Bild. Target enttäuscht auf der Ertragsseite, hält aber an den bereits reduzierten Zielen für das zweite Halbjahr fest. Die Aktie verliert rund 3%. Lowe’s kann auf der Ertragsseite die Ziele schlagen, schlittert mit dem Umsatz aber an den Erwartungen vorbei. Die Aktie steigt trotzdem um 1%. Analog Devices meldet robuste Zahlen und Aussichten, mit der Aktie rund 1% schwächer. Agilent legt nach Zahlen 6% zu, mit den Aktien von Krispy Cream nach flauen Ergebnissen 14% schwächer.



0:00 - Intro

0:35 - Überblick

2:54 - Inflationsdaten aus Großbritannien

4:02 - Erdgas | Atomabkommen mit Iran?

5:06 - Risiko einer globalen Rezession

5:55 - Anleihemarkt | Kashkari: Zinswende unwahrscheinlich?

7:25 - Gap zw. Renten- und Aktienmarkt

10:14 - Wirtschaftsdaten | Einzelhandelsumsätze

11:04 - Target

14:15 - Lowe’s

16:42 - Weitere Ergebnisse

17:12 - China: Strom rationiert, Lieferengpässe, Immobilienmarkt

19:12 - Ausblick auf heute Abend

19:44 - Analog Devices

21:22 - Halbleiterkonzerne

22:05 - Disney



