Aktionäre von Nordstrom erhalten Dividende

Die amerikanische Kaufhauskette Nordstrom Inc. (ISIN: US6556641008, NYSE: JWN) schüttet am 14. September 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,19 US-Dollar aus. Record date ist der 30. August 2022. Nordstrom hatte die Dividendenzahlung im April 2022 (0,19 US-Dollar) wieder aufgenommen, nachdem diese im Frühjahr 2020 ausgesetzt wurde. Zuvor wurde letztmals im März 2020 eine vierteljährliche Dividende (0,37 US-Dollar) bezahlt.

Somit werden auf das Jahr hochgerechnet aktuell 0,76 US-Dollar ausgezahlt. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 25,77 US-Dollar (Stand: 17. August 2022) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,95 Prozent.

Nordstrom ist eine amerikanische Kaufhaus- und Versandhauskette mit Firmensitz in Seattle. Es werden Schuh- und Modeartikel vertrieben. Das Unternehmen wurde 1901 gegründet und betreibt heute rund 350 Läden in 40 Bundesstaaten. Im ersten Quartal (30. April) des Geschäftsjahres 2022 betrug der Umsatz 3,47 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,92 Mrd. US-Dollar) bei einem Gewinn von 20 Mio. US-Dollar nach einem Verlust im Vorjahr von 166 Mio. US-Dollar, wie am 24. Mai berichtet wurde. Die Zahlen zum zweiten Quartal 2022 werden am 23. August 2022 veröffentlicht.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 13,93 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 4,31 Mrd. US-Dollar (Stand: 17. August 2022).

