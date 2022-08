CISCO - Tech-Aktie nimmt nach Zahlen Widerstände ins Visier

Cisco Systems Inc. - WKN: 878841 - ISIN: US17275R1023 - Kurs: 46,660 $ (Nasdaq)

Nach einer Prognosesenkung und einem Kurssturz im Mai arbeitete sich die Cisco-Aktie zuletzt wieder Schritt für Schritt nach oben. Gestern legte der Tech-Konzern die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 und eine Prognose für das neue Geschäftsjahr vor. Beides kam am Markt gut an.

Im vierten Quartal kam Cisco auf einen Umsatz von 13,10 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 0,83 USD, wohingegen Analysten mit Erlösen von nur 12,79 Mrd. USD und einem Ergebnis von 0,82 USD je Aktie gerechnet hatten. Der Umsatz stagnierte damit verglichen mit dem Vorjahresquartal, der Gewinn ging leicht von 3,6 auf 3,4 Mrd. USD zurück. Auf Gesamtjahressicht kletterte der Umsatz um 3 % auf 51,6 Mrd. USD, das Ergebnis betrug 3,36 USD je Aktie und damit 4 % mehr als 2021.

Leichtes Wachstum für 2023

Auch im Geschäftsjahr 2022/23 wird Cisco wachtumstechnisch keine Bäume ausreißen, soviel ist sicher. Das Management erwartet einen Anstieg des Umsatzes um 4 bis 6 % und ein Ergebnis je Aktie zwischen 3,49 und 3,56 USD. Das entspricht in etwa der Markterwartung. Mit einem KGV von 13 ist die Aktie angesichts dieser Kennzahlen fair bewertet.

Nachbörslich reagierte die Cisco-Aktie auf die News freundlich, womit aus technischer Sicht die Chance besteht, das gerissene Gap nach Vorlage des letzten Quartalsberichts bei 48,21 USD zu schließen. Darüber wartet bei 49,70 USD mit dem EMA200 eine Hürde im Chart. Horizontale Widerstände lassen sich um 51,00 und 53 USD ableiten.

Fazit: Die Cisco-Aktie hat sich zuletzt deutlich erholt, es fehlt aber schlichtweg an Kursfantasie. Ein Einstieg drängt sich derzeit nicht auf.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 49,82 51,56 53,04 Ergebnis je Aktie in USD 3,22 3,36 3,52 KGV 14 14 13 Dividende je Aktie in USD 1,46 1,54 1,59 Dividendenrendite 3,13 % 3,30 % 3,41 % *e = erwartet

Cisco-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)