Original-Research: Haemato AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: Haemato AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Haemato AG Unternehmen: Haemato AG ISIN: DE000A289VV1 Anlass der Studie: Q2 Update Empfehlung: Kaufen seit: 18.08.2022 Kursziel: EUR35 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 9 September 2019 Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Haemato AG (ISIN: DE000A289VV1) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 43,00 auf EUR 35,00. Zusammenfassung: Die vorläufigen Halbjahreszahlen lagen nahe an unseren Schätzungen, blieben jedoch hinter den Vorjahreswerten zurück, da die einmaligen Verkäufe von Antigen-Testkits fehlten, die H1/21 beflügelt haben. Haemato setzt in seinem überarbeiteten Portfolio weiterhin auf Produkte mit höheren Margen, wobei Biosimilars und Selbstzahlerprodukte zu der soliden EBIT-Marge von 3,6% im Berichtszeitraum beitragen. Wir glauben auch, dass das Segment Lifestyle & Aesthetics mit Selbstzahlerprodukten die Rentabilität der Gruppe gefördert hat. Das Unternehmen befindet sich in Gesprächen mit den Behörden bezüglich der geplanten klinischen Studien für sein firmeneigenes Botulinumtoxin und sollte dazu in den kommenden Quartalen weitere Informationen melden. Das Management bestätigte die Guidance (EBIT: EUR8 Mio. bis EUR10 Mio.). Wir haben unsere Prognosen angepasst, um dem zunehmenden regulatorischen Gegenwind für Specialty Pharma Rechnung zu tragen, was zu einem neuen Kursziel von EUR35 führt (zuvor: EUR43). Unser Empfehlung bleibt Kaufen. This is an abbreviated summary. The full text of this story (including disclosure) is attached as a pdf document. For previous reports on this or other companies covered by First Berlin contact Gaurav Tiwari directly (g.tiwari@firstberlin.com). Abstract: Preliminary six month figures were close to our targets but undershot the prior year comps due to the absence of non-recurring antigen test kit sales that inflated H1/21. Haemato continues to emphasise higher margin products in its revamped portfolio with biosimilars and self-payer products contributing to the solid 3.6% EBIT margin for the period. We also believe the Lifestyle & Aesthetics segment featuring self-payer products spurred group profitability. The company is in talks with authorities regarding the planned clinic trials for its proprietary botulinum toxin and should have further updates in the coming quarters. Management confirmed guidance (EBIT: EUR8m to EUR10m). We have adjusted our forecasts to account for the increasing regulatory headwinds for Specialty Pharma, which results in a new target price of EUR35 (old: EUR43). Our rating remains Buy. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/25085.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °