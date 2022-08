SQM: Lithium-Wert steigert Gewinn um fast 600 Prozent

Sociedad Quimica y Minera de Chile kam gestern nachbörslich mit Quartalszahlen

Unternehmen profitiert von steigenden Preisen

Der Gewinn je Aktie lag mit 3,01 USD zwar unter den Erwartungen von 3,26 USD, die Umsatzerwartungen der Analysten wurden allerdings um 260 Mio. geschlagen.

Der Bruttogewinn für das zweite Quartal war mit fast 1,3 Mrd. USD deutlich höher als im Vorjahresquartal 186 Mio. USD. Das Unternehmen konnte hier vor allem vom gestiegenen Lithium-Preis profitieren.

Dieser hatte sich in den vergangenen 12 Monaten circa verfünffacht, in der gleichen Größenordnung stieg in etwa auch der Bruttogewinn bei SQM.

Quelle: onvista

Die Aktie selbst hatte sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt, scheiterte zuletzt aber im Bereich des vorherigen Jahreshochs aus dem Mai.