Zur Rose: Management will 2023 Gewinnzone erreichen – Aktie im Plus

Die Aktie der Schweizer Versandapotheke Zur Rose hat seit ihrem Hoch am 14. Februar 2021, als sie 470 Euro erreichten, stark gelitten. Derzeit liegen sie bei 60,70 Euro – das ist ein Minus von 87 Prozent.

Als Grund für diesen Crash führen Analysten die höheren Zinsen und die Verzögerung der Einführung des E-Rezepts in Deutschland an. Hier geht man von einem Potenzial von 500 Millionen E-Rezepten pro Jahr aus – ein riesiger Markt, der sich erschließen würde. Ursprünglich sollte das E-Rezept am 1. Januar 2022 eingeführt werden. Nun befürchten Experten, dass die Einführung noch wesentlich länger dauern werde. Die Bundesregierung erhärtet diese Befürchtung: Sie hat bis heute keinen Termin genannt.

Ein Blick auf die Zahlen: Zur Rose hat in den letzten Jahren keinen Gewinn erzielt. Der Verlust weitete sich aus: von 12,8 Millionen CHF 2016 auf 225,7 Millionen CHF im Jahr 2021. Auch im operativen Geschäft sieht es schlecht aus: das EBIT, also das Ergebnis vor Steuern und Zinsen, lag 2016 bei einem Minus von 7,1 Millionen CHF und stieg auf ein Minus von 193,8 Millionen CHF im letzten Geschäftsjahr.

Nur beim Umsatz kann Zur Rose Erfolg vermelden: Er kletterte von knapp 880 Millionen 2016 auf 1,7 Milliarden 2021.

Zur Rose: 2023 wird Gewinnschwelle erreicht

Aber das Management ist sich sicher: Zur Rose befindet sich auf einem guten Weg und wird 2023 die Gewinnzone erreichen. So soll die Versandapotheke 2023 profitabel werden. Der Umsatz im ersten Halbjahr 2022 entspreche den Erwartungen und es sei zusätzlich kein weiterer Kapitalbedarf nötig. Liquidität sei vorhanden.

Die Aktie von Zur Rose nahm diese Nachrichten gut auf: Sie stieg im vorbörslichen Handel um 5 Prozent. Für Privatanleger ist diese Aktie nur dann interessant, wenn sie risikoaffin sind und Geduld mitbringen. Die Zur-Rose-Aktie ist bisher besonders durch Leerverkäufe (Shorten) aufgefallen. Zwischenzeitlich war davon fast jede 5. Aktie betroffen.