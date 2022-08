Just Eat Takeaway: Aktie prescht nach oben – Verkauf von Anteilen könnte bis zu 1,8 Mrd. bringen

Der Verkauf der Beteiligung am brasilianischen Essenslieferdienst iFood für bis zu 1,8 Milliarden Euro liefert den Aktien der Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway am Freitag Rückenwind. Sie stiegen vorbörslich um fast zehn Prozent. Zur fest vereinbarten Summe von 1,5 Milliarden Euro kann eine leistungsabhängige Komponente von bis zu 300 Millionen hinzukommen. Mit dem Geld will Just Eat Takeaway die Bilanz stärken und sich für anstehende Darlehensrückzahlungen wappnen.

Wie sich die Zeiten ändern, schrieb Analyst Giles Thorne vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Reaktion. Vor einem Jahr noch habe Just Eat eine Offerte von 2,3 Milliarden Euro abgelehnt. Allerdings erscheine der jetzige Verkaufspreis angesichts der stark gesunkenen Bewertung von Just East auch recht hoch. Unter dem Strich hätte der Konzern die Beteiligung zwar wohl lieber behalten, der finanzielle Vorteil des Deals sei angesichts der Verschuldung aber wohl zu groß gewesen, um ihn zu ignorieren.

(mit Material von dpa-AFX)