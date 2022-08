Aktien New York: Verluste ausgeweitet- Inflations- und Wachstumssorgen halten an

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wieder erwachten Inflations- und Wachstumssorgen haben die US-Aktienmärkte zu Wochenbeginn weiter fest im Griff. Vor dem am Donnerstag beginnenden, internationalen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming ging es erneut bergab.

Der Leitindex Dow Jones Industrial weitete am Montag nach einem schwachen Auftakt sein Minus aus und verlor zuletzt 1,89 Prozent auf 33 069,00 Punkte. Den anderen Indizes erging es ähnlich: Der marktbreite S&P 500 sank um 2,09 Prozent auf 4140,10 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 büßte 2,53 Prozent auf 12 907,53 Zähler ein.

Charts zu den Werten im Artikel Dow Jones

NASDAQ 100

S&P 500

Option Care Health

SIGNIFY HEALTH A DL-,01

UnitedHealth Group

Tesla

Ford

CVS Health

Bed Bath & Beyond

Amazon

Am Markt wird darauf spekuliert, dass die US-Notenbank Fed weiter einen strikten Straffungskurs verfolgen dürfte, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Mit besonderer Spannung erwartet wird in Jackson Hole der Auftritt des US-Notenbankchefs. Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda glaubt, dass Jerome Powell noch einmal bekräftigen wird, was er und seine Kollegen in letzter Zeit öffentlich gesagt haben, ohne vor der Septembersitzung der Fed zu viel zu verraten.

An den US-Börsen stand am Montag eine mögliche Milliardenübernahme in der Gesundheitsbranche im Fokus. Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, dass der weltgrößte Online-Händler Amazon , der Krankenversicherer Unitedhealth und der Infusionsdienstleister Option Care Health gemeinsam mit dem Pharma-Einzelhänder CVS Health Kaufgebote für den Anbieter häuslicher Gesundheitsdienste Signify Health planen. Dessen Aktien schossen daraufhin um ein Drittel hoch. Von den Anteilscheinen der vier angeblichen Übernahmeinteressenten gaben Amazon im schwachen Tech-Umfeld mit gut dreieinhalb Prozent am stärksten nach, während Option Care Health über ein halbes Prozent gewannen.

Werbung

Dagegen stürzten die Aktien des US-Kinobetreibers AMC Entertainment angesichts der möglichen Insolvenz von Cineworld um weitere 39 Prozent ab. Die drohende Zahlungsunfähigkeit des britischen Konkurrenten lastet schon seit mehreren Tagen schwer auf beiden Aktien. An diesem Montag wurden zudem erstmals die neuen AMC-Vorzugsaktien unter dem Börsenkürzel "APE" an der New York Stock Exchange (Nyse) gehandelt - sie notierten nach Kursen bis 10,50 Dollar zuletzt nur noch bei 6,42 Dollar. Die Papiere sollen dieselben Stimmrechte wie die alten Anteilscheine haben. Die Ausgabe der neuen Aktien sei irgendetwas zwischen Aktiensplit und Dividende, kommentierte ein Experte.

Die Aktien von Bed Bath & Beyond setzten mit einem Minus von fast 14 Prozent ebenfalls ihren jüngsten Kursrutsch fort. Am Freitag waren sie um mehr als 40 Prozent eingebrochen, nachdem bekannt geworden war, dass RC Ventures, das Unternehmen des aktivistischen Investors Ryan Cohen, seine gesamte Beteiligung an dem Haushaltswarenhändler für 178 Millionen Dollar verkauft hatte.

Ansonsten fielen noch Ford-Titel mit einem Verlust von fünf Prozent auf. Der Autohersteller hatte angekündigt, gegen ein Urteil mit einer beschlossenen Strafzahlung in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit dem tödlichen Überschlag eines F-250 Pickups Berufung einzulegen. Zudem will Ford rund 3000 Stellen in Nordamerika und Indien streichen, um Kosten zu senken und mehr Geld in seine Elektro-Offensive stecken zu können.

Bei Tesla stand ein Kursminus von 2,7 Prozent zu Buche, nachdem Konzernchef Elon Musk eine Preiserhöhung für das Paket des vollständig autonomen Fahrens angekündigt hatte. Demnach sollen die Kosten für das Full Self-Driving (FSD) des Elektroautoherstellers auf 15 000 US-Dollar steigen. Zu Jahresbeginn hatte der Preis noch bei 10 000 Dollar gelegen./gl