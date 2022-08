Covestro: Ein rabenschwarzer Tag

Insgesamt steckt Covestro bereits seit Januar 2018 in einem mittelfristigen Abwärtstrend fest, zum Höhepunkt des Corona-Crashs markierte Covestro bei 23,54 Euro seinen vorläufigen Tiefpunkt. Nach einer Zwischenerholung zurück an 63,24 Euro bis Anfang März dieses Jahres geriet das Papier wieder sukzessive unter Druck, in diesem Jahr musste sogar eine Kurshalbierung auf rund 30,00 Euro verkraftet werden. Zu Beginn dieser Handelswoche setzt sich die Talfahrt jedoch dynamisch fort, frische Jahrestiefs wurden markiert!

Kaum Chancen auf Erholung

Ausgehend von der Auflösung der vorausgegangenen und mehrwöchigen Seitwärtsbewegung sind weitere Verluste zwingend einzuplanen, erste Ziele sind um 27,94 und darunter an den Verlaufstiefs aus März 2020 bei 23,54 Euro angesiedelt. Entsprechende Short-Positionen könnten hierauf abgeschlossen werden, allerdings nur unter sehr hohen Risiken. An ein bullisches Szenario unter den gegebenen Umständen ist kaum zu denken, erst oberhalb von mindestens 36,00 Euro könnte eine Aufwärtsbewegung an 40,00 Euro und darüber in den Bereich von 42,95 Euro einsetzen.