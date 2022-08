Original-Research: UmweltBank AG (von GBC AG): Halten

^ Original-Research: UmweltBank AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu UmweltBank AG Unternehmen: UmweltBank AG ISIN: DE0005570808 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Halten Kursziel: 16,30 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2023 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann 1.HJ 2022: Niedrigere Erträge aufgrund schwierigem Marktumfeld; Ergebnis durch Einmalaufwendungen belastet; Kursziel auf 16,30 EUR (bisher: 17,20 EUR) reduziert; Rating HALTEN bestätigt Mit Vorlage der Halbjahreszahlen 2022 wird auf dem ersten Blick deutlich, dass die UmweltBank AG auch angesichts der aktuell herausfordernden Konjunktursituation in der Lage war, das Geschäftsvolumen auszuweiten. Gegenüber dem Geschäftsjahresende 2021 legte das Geschäftsvolumen um 285 Mio. EUR bzw. um 4,4 % zu. Hierzu hat ein Neukundengeschäft von 325 Mio. EUR beigetragen, welches auf weiterhin hohem Niveau liegt und im Rahmen der Unternehmenserwartungen ausgefallen ist. Trotz dieser im Rahmen der Erwartungen liegenden Entwicklung weist die UmweltBank AG einen deutlichen Rückgang des Zins-, Finanz- und Bewertungsergebnisses um -13,1 % auf 29,69 Mio. EUR (VJ: 34,16 Mio. EUR) aus. Hier dürfte sich insbesondere das Zinsergebnis aufgrund des Auslaufs von Corona-Sonderkonditionen bei der Mittelherkunft (GLGR-Mittel) und damit aufgrund einer Steigerung des Zinsaufwands rückläufig entwickelt haben. Dies war zwar so im Vorfeld erwartet worden, die Höhe des Rückgangs ist jedoch stärker als von uns angenommen ausgefallen. Flankierend zu den insgesamt unter den Erwartungen liegenden Gesamterträgen kletterten die Gesamtkosten um 4,29 Mio. EUR bzw. um 26,4 % auf 20,56 Mio. EUR (VJ: 16,27 Mio. EUR). Zum Teil ist diese Entwicklung auf den Ausbau der Belegschaft zurückzuführen. Zum Stichtag 30.06.2022 lag der Mitarbeiterbestand bei 314, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert von 278 Mitarbeitern. Darüber hinaus wird derzeit ein neues Kernbanksystem eingeführt, welches im laufenden Geschäftsjahr außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 3,0 Mio. EUR nach sich ziehen dürfte. Zusätzlich zu diesen erwarteten Kostensteigerungen musste das Kreditinstitut die Bankenabgabe zur Einlagensicherung auf 2,57 Mio. EUR (VJ: 1,54 Mio. EUR) steigern. Die Summe der dargestellten Effekte hatte damit zu einem im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduzierten Vorsteuerergebnis in Höhe von 14,01 Mio. EUR (VJ: 21,66 Mio. EUR) geführt. Das Periodenergebnis nach Steuern lag mit 9,07 Mio. EUR (VJ: 14,40 Mio. EUR) ebenfalls deutlich unter Vorjahresniveau. Angesichts der unter den Erwartungen liegenden Ergebnisentwicklung hatte das UmweltBank-Management bereits vor Veröffentlichung der Halbjahreszahlen eine Prognoseanpassung vorgenommen. Für das laufende Geschäftsjahr 2022 wird ein Ergebnis vor Steuern von etwa 34 Mio. EUR erwartet, nachdem bisher ein Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres (38,10 Mio. EUR) in Aussicht gestellt war. Wir tragen der unter unseren Erwartungen liegenden Entwicklung des Zins-, Finanz- und Bewertungsergebnisses des ersten Halbjahres 2022 Rechnung und reduzieren unsere Prognose auf 60,62 Mio. EUR (GBC-Prognose bisher: 63,06 Mio. EUR). Parallel hierzu lassen wir die Schätzungen des Provisions- und Handelsergebnisses, welches im ersten Halbjahr 2022 um 29,7 % zugelegt hatte, unverändert. Weiterhin unterstellen wir hier einen Ausbau des Beteiligungs-, Wertpapiers- und Fondsgeschäftes. Bezeichnend hierfür steht die Emission von zwei neuen Fonds der Umweltspektrum-Familie, womit die Basis für die Provisionserträge ausgeweitet wird. Analog dazu haben wir unsere Kostenschätzungen um die erhöhte Vorsorge für operationelle Risiken sowie um die Einmalaufwendungen für die Einlagensicherung angehoben. Das daraus resultierende erwartete Vorsteuerergebnis in Höhe von 34,01 Mio. EUR (GBC-Prognose bisher: 38,10 Mio. EUR) liegt damit innerhalb der aktualisierten Unternehmens-Guidance. Das UmweltBank-Management hat zudem über die geplante Veräußerung einer Beteiligung an einem Windpark informiert. Der Abschluss wird für das zweite Halbjahr 2022 erwartet und der Vorstand geht im Erfolgsfall von einem außerordentlichen Ergebnisbeitrag im niedrigen zweistelligen Millionen- Bereich aus. Dieser mögliche positive Ergebniseffekt ist weder in der Unternehmens-Guidance noch in unseren Schätzungen enthalten. Sobald hier die Veräußerung erfolgt ist, werden wir eine entsprechende Anpassung vornehmen. Die Summe der diskontierten Residualeinkommen ergibt auf Kurszielbasis 31.12.2023 einen Wert in Höhe von 577,44 Mio. EUR. Angesichts einer ausstehenden Anzahl von Aktien von 35,44 Mio. Stück kalkuliert sich ein fairer Unternehmenswert je Aktie in Höhe von 16,30 EUR (bisher: 17,20 EUR). Zwar hat die Prognoseanpassung für das laufende Geschäftsjahr 2022 eine leichte Kurszielreduktion nach sich gezogen, im Wesentlichen war jedoch die Erhöhung der Eigenkapitalkosten auf 3,95 % (bisher: 3,50 %) hierfür verantwortlich. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau in Höhe von 15,05 EUR vergeben wir weiterhin das Rating HALTEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/25097.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

