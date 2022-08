Optisch teurer kann tatsächlich billiger sein - n-tv Zertifikate vom 22.08.2022

An der Börse gibt es eine Faustregel: Je größer die Differenz zwischen An- und Verkaufskurs, desto teurer ist der Wertpapierhandel. Ein erster Eindruck kann aber täuschen. Denn wie im Supermarkt muss man hier auf die Packungsgröße achten. Was es damit auf sich hat, bespricht Raimund Brichta mit Matthias Hüppe von der HSBC.



