Sonova ermöglicht umfassende Gesprächsteilnahme in nahezu jeder Situation durch neue Lumity-Plattform

Stäfa (Schweiz), 23. August 2022 – Sonova Holding AG, ein führender Anbieter von Hörlösungen, stellt heute die neue Hörgeräteplattform Phonak Lumity vor, die das Sprachverständnis bei Hintergrundgeräuschen verbessert und die Höranstrengung reduziert 1,2,3,4 – damit wird in nahezu jeder Situation die intensive Teilnahme an Gesprächen unterstützt. Auf dieser neuesten Innovation, die auf dem starken Erfolg der Marvel- und Paradise-Plattformen aufbaut, wird die nächste Generation von Phonak-Hörgeräten basieren .

Arnd Kaldowski, CEO von Sonova, sagt: «Lumity ist ein wichtiger Schritt auf der 75-jährigen Reise von Phonak und Sonova, um das Hören deutlich zu verbessern und es Menschen zu ermöglichen, aktiv an allen Momenten des Lebens teilzunehmen. Mit dieser Weiterentwicklung bauen wir auf den Grundlagen auf, die wir mit Marvel und Paradise, unseren bisher erfolgreichsten Technologieplattformen, gelegt haben. Die Einführung von Lumity unterstreicht unser kontinuierliches Engagement für Innovation. Dies widerspiegelt sich auch in unseren stetig gestiegenen Investitionen in Forschung und Entwicklung, welche in den letzten drei Jahren jeweils um einen zweistelligen Prozentsatz gewachsen sind.»

Robert Woolley, Group Vice President, Hearing Instruments bei Sonova, sagt: «Durch die Lancierung von Lumity können wir unsere branchenführende Position weiter ausbauen. Wir wollen mit jeder neuen Generation von Hörgeräten ein immer besseres Hörerlebnis liefern und den Bedürfnissen von Kunden sowie Hörakustikern gerecht werden, indem wir die bestmöglichen Lösungen anbieten.»

Lumity bietet ein um 16% verbessertes Sprachverständnis von vorne* und eine durchschnittlich 15% bessere Sprachverständlichkeit von hinten sowie von den Seiten**. Die Plattform verfügt über die einzigartige Phonak SmartSpeech™ Technologie für besseres Sprachverstehen bzw. eine nachweislich geringere Höranstrengung in vielen Hörumgebungen1,2,3,4. Träger können intensiver an Gesprächen teilnehmen und sowohl in leisen Umgebungen als auch bei Hintergrundgeräuschen, z.B. in Restaurants, leichter hören und verstehen.

Die Plattform bietet eine neue Dimension der Richtmikrofontechnologie mit verbesserter Spracherkennung und Sprachverständnis durch das neue StereoZoom 2.0 und SpeechSensor. StereoZoom 2.0 sorgt für eine stufenlose, kontinuierliche Ausrichtung auf einen Gesprächspartner und SpeechSensor bietet eine 360-Grad-Spracherkennung.

Lumity verfügt zudem über universelle Konnektivität und ermöglicht es Trägern, Gesundheitsdaten wie z.B. Schrittzahl, gelaufene und zurückgelegte Strecke, über die myPhonak App zu verfolgen.

Weitere Informationen finden Sie in der Medienmitteilung von Phonak, welche Sie über den Newsroom auf der Webseite von Sonova aufrufen können: https://www.sonova.com/de/medienmitteilungen.

*Im Vergleich zu einer festen Richtwirkung

** Im Vergleich zu konventioneller akustischer Kopplung

