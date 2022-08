CANADIAN SOLAR - Rally mit Ansage

Canadian Solar Inc. - WKN: A0LCUY - ISIN: CA1366351098 - Kurs: 44,940 $ (Nasdaq)

Ende Juli wurde an dieser Stelle rechtzeitig vor dem Ausbruch auf das enorme Rallypotenzial der Aktie hingewiesen (siehe CANADIAN SOLAR - Gelingt jetzt das Kaufsignal?). Zu dem Zeitpunkt notierte der Wert bei 35,55 USD und direkt am Trigger, der langfristigen Abwärtstrendlinie. Am nächsten Tag kam es dann zum Kaufsignal, heute notiert das Papier bei 45,76 USD im vorbörslichen Handel und somit rund 37 % höher. Nach den Zahlen in der vergangenen Woche herrscht erhöhte Volatilität im beschleunigten Aufwärtstrend. Die Kursmuster sind weiterhin konstruktiv.

Die Bullen toben

Im bullischen Szenario wird die Rally noch bis zum Widerstandsbereich bei 51 - 52 USD, wo auch das alte 2008er Hoch verläuft, fortgesetzt. Dort könnte es dann zu kleineren oder größeren Korrekturen kommen. Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Preisbereich würde das Allzeithoch bei 67,39 USD als nächstes Kursziel ausspucken.

Kurzfristige Kursrücksetzer bis rund 38 USD wären jetzt unbedenklich. Viel tiefer sollte es im Idealfall nicht mehr gehen. Doch auch ein Rückfall bis zum EMA50 oder dem offenen Gap und dem EMA200 wären aus charttechnischer Sicht noch kein größerer Beinbruch, sondern würden ein Rallyszenario lediglich verzögern. Erst unterhalb von 33,80 USD würden erste Verkaufssignale entstehen.

Fazit: Die Aktie bleibt ein ausgezeichneter Rallykandidat. Im beschleunigten Rallymodus wäre das Allzeithoch das nächste, große Kursziel. Insbesondere bei Rücksetzern könnten Positionierungen attraktiv werden.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)