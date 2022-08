JAZZ PHARMA - Steht ein Rallyschub bevor?

Jazz Pharmaceuticals PLC - WKN: A1JS1K - ISIN: IE00B4Q5ZN47 - Kurs: 161,180 $ (Nasdaq)

Jazz Pharmaceuticals weist ein breit gefächertes Portfolio an Produkten und Produktkandidaten auf, der Fokus liegt auf Schlaf sowie Onkologie und Hämatologie. Für Aufsehen hat das Unternehmen zuletzt gesorgt, als es im vergangenen Jahr die britische Firma GW Pharmaceuticals für 7,2 Mrd. USD übernahm. GW Pharmaceuticals ist in der medizinischen Cannabisforschung tätig und hat mit dem Multiple-Sklerose-Medikament Nabiximole und dem Epilepsiemittel Epidiolex Pionierarbeit mit Derivaten von Cannabispflanzen geleistet. Die Jazz-Pharma-Aktie konnte gestern kurzzeitig über die Hochs der letzten Monate ausbrechen und präsentiert ein sehr konstruktives Chartsetup.

Ausbruch für Rallysignal abwarten

Langfristig befindet sich das Papier in einer Seitwärtsrange. Es läuft relativ unabhängig vom Gesamtmarkt. So liegt die Aktie in diesem Jahr entgegen des Markttrends deutlich im Plus. Seit einem Rallyschub im Juni pendelt sich der Wert seitwärts ein. Gestern kam es zu einem kurzen Ausbruch aus der Seitwärtsrange der vergangenen Wochen sowie über die Abwärtstrendlinie seit dem Hoch aus 2021.

Kommt es jetzt zu Anschlusskäufen und einem nachhaltigen Ausbruch über 163 USD, entstehen Kaufsignale für eine Rallybewegung bis zum 2021er Hoch bei 189 und dem Allzeithoch aus 2015 bei 194,73 USD. Davor liegen bei knapp 170 und 177 USD Zwischenziele.

Scheitern die Käufer jetzt hingegen mit dem Ausbruchsversuch, könnte sich die Seitwärtsbewegung der letzten Wochen noch weiter fortsetzen. Erst unterhalb von 148 USD wird es per Tagesschlusskurs etwas kritischer. Dann könnte eine Abwärtskorrektur in Richtung 139 USD eingeleitet werden.

Fazit: Der Blick auf das Chartbild der vergangenen Monate zeigt leichten Druckaufbau der Käufer. Der Preisbereich bei 162 - 163 USD bildet die entscheidende Hürde, deren Durchbrechen nach oben hin Long-Chancen bieten könnte. Aus charttechnischer Sicht wären die Chancen auf eine Kaufwelle dann deutlich erhöht.

