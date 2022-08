Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Sonstiges

Kundenzufriedenheit 2022: Die Vaudoise erneut unter den besten Versicherungen



30.08.2022 / 10:00 CET/CEST



Lausanne, 30.08.2022 – Die Gruppe Vaudoise Versicherungen gehört zu den besten Motorfahrzeug- und Hausrat-/Privathaftpflichtversicherern gemäss den Zufriedenheitsumfragen 2022 von comparis.ch und bonus.ch. Seit 2015 steht die Vaudoise jedes Jahr auf dem Siegespodest. Dieses Ergebnis spiegelt die genossenschaftliche Identität der Gesellschaft und das Engagement ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eindrucksvoll wider. Seit 2015 gehört die Gruppe Vaudoise Versicherungen gemäss den Zufriedenheitsumfragen auf comparis.ch und bonus.ch zu den drei besten Hausrat-/Privathaftpflicht- und Motorfahrzeugversicherern. Bewertet wurden folgende Kriterien: Preis/Leistung, Qualität und Service, Information/Kommunikation/Transparenz, Kontaktstellen und Ansprechpartner, Innovation sowie die Gesamtzufriedenheit.



Die Vaudoise an der Spitze der Rangliste

In der Umfrage von comparis.ch landet die Gruppe Vaudoise Versicherungen auf dem dritten Platz in der Kategorie Hausrat-/Haftpflichtversicherung mit der Note 5,1 (0,2 Punkte hinter dem 1. Platz). In der Kategorie Motorfahrzeugversicherung nimmt sie den zweiten Platz mit der Note 5,2 ein (ebenfalls 0,2 Punkte hinter dem Spitzenreiter). Auch bei bonus.ch sichert sich die Vaudoise einen Platz auf dem Siegespodest. Mit einem Gesamtdurchschnitt von 5,3 belegt sie den zweiten Platz bei den beliebtesten Hausrat-/Haftpflichtversicherungen der Schweiz. Bei den Autoversicherungen positioniert sie sich mit einem Durchschnitt von 5,4 ebenfalls auf dem zweiten Platz.



Dieses Ergebnis spiegelt die Qualität und das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gruppe wider, die Bedürfnisse ihrer Kunden und Kunden voll und ganz zu befriedigen. Ganz im Zeichen ihrer genossenschaftlichen Tradition setzt die Vaudoise bei ihrer Tätigkeit als Versicherung auf einen menschlichen und persönlichen Ansatz, im Einklang mit ihren Werten «nah», «vertrauenswürdig» und «menschlich». Mit dem Ziel, die Nummer 1 bei der Kundenzufriedenheit zu werden, stehen für die Vaudoise die Versicherten im Zentrum ihrer Tätigkeit und ihres Engagements.



Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter www.vaudoise.ch. Kontakt für Medienschaffende:

Patrick Matthey, Leiter Unternehmenskommunikation, 021 618 82 18,

pmatthey@vaudoise.ch Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1 800 Mitarbeitende, darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2022 wird sie so CHF 36 Millionen verteilen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

