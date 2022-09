Last-Minute-Ruhestand vs. Inflation: 2 Top-Aktien, um dein Vemögen zu schützen!

The Motley Fool · 01.09.2022, 10:06 Uhr

Du möchtest für einen Last-Minute-Ruhestand in Top-Aktien investieren, hast aber gerade erst die Inflation als Bedrohung für dein Vermögen begriffen? Kein Thema. Auch wenn die Zeit knapp wird, gibt es noch Möglichkeiten. Selbst konservative, zeitlose Renditen stehen im Raum, die man ergreifen kann.

Entscheidend ist trotzdem, dass man sich als Anleger auf eine längerfristige Buy-and-Hold-Reise einlässt und auch bereit ist, Volatilität auszusitzen. Ist das der Fall, dann blicken wir auf zwei spannende Kandidaten, die einem Rendite bringen, um dein Vermögen vor der Entwertung zu schützen.

Last-Minute-Ruhestand gegen Inflation: Berkshire Hathaway

Eine erste Top-Aktie, die bei einem Last-Minute-Ruhestand einen langfristig orientierten Ausgleich gegen die Inflation liefern kann, ist die von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2). Ja, es handelt sich um das Konglomerat von Warren Buffett. Es ist auch wahr, dass der Gesamtkonzern aufgrund seiner Größe etwas träger geworden ist. Trotzdem: Was die Aussicht auf solide Renditen angeht, hat sich kaum etwas verändert.

Warren Buffett kann bei Berkshire Hathaway noch die nötigen Strippen für Rendite ziehen. In den vergangenen Jahren hat das Orakel von Omaha zum Beispiel auf Aktienrückkäufe im großen Stil gesetzt. Mit dem Ergebnis, das die Anzahl der ausstehenden Aktien bedeutend reduziert worden ist. Konkret erhöht auch das den inneren Wert jeder Aktie. Jetzt investiert der Starinvestor wiederum in Öl-Aktien. Gehen die Investitionsthesen auf, so dürfte auch das den inneren Wert konsequent steigern.

Entscheidend, auch gegen die Inflation, ist für einen Last-Minute-Ruhestand: Berkshire Hathaway ist ein Konglomerat, das auf Rendite und wirklich gute, qualitative Unternehmen aufgebaut ist. Historisch hat das zu einer Rendite von durchschnittlich über 20 % p. a. geführt. Wobei auch das letzte Jahr sehr erfolgreich war. Nur die Hälfte dieses Wertes wäre in Zukunft für dein Vermögen ausreichend, um es gegen die Teuerung adäquat, diversifiziert und mit Qualität zu schützen. Das Geschäftsmodell als Beteiligungsgesellschaft ist ideal und zeitlos: Investieren kann man schließlich immer.

W. P. Carey: Immobilien & Vertragsstruktur als Vermögensschutz

Eine zweite Top-Aktie, um der Inflation auch beim Last-Minute-Ruhestand ein Schnippchen zu schlagen, ist W. P. Carey (WKN: A1J5SB). Alleine der Ansatz als Real Estate Investment Trust ist hilfreich. Immobilien verkörpern schließlich stets einen werterhaltenden Charakter. Mit 1.300 verschiedenen Einheiten und einer moderaten Verschuldung können wir hier von einem wertorientierten Ansatz ausgehen. Auch knapp 5 % Dividendenrendite sind ein Mittel, um zumindest etwas Ausgleich gegen die Teuerung zu erhalten.

Der springende Punkt ist jedoch: Das Management von W. P. Carey hat zu 59 % Verträge abgeschlossen, bei denen das Same-Store-Mietwachstum an die Inflation gekoppelt ist. Bei den restlichen 41 % gibt es hingegen fixe Mietpreiserhöhungen im Jahr. Bei den letzten Käufen lag dieser Wert bei ca. 2,3 % pro Jahr. Wir erkennen daher, dass ein beständiges, moderates Wachstum möglich ist. Vor allem jetzt, wo die Inflation derart hoch ist.

Eine starke Dividende, ein Immobilienportfolio und ein cleveres Vertragswesen sind bei dieser Top-Aktie der Schutz gegen Inflation. Aber es gibt eben mehr Qualitäten bei dieser Chance für einen Last-Minute-Ruhestand, als auf den ersten Blick ersichtlich ist.

Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway und W. P. Carey. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Short January 2023 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2023 $265 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Long January 2023 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

