Original-Research: Netfonds AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Netfonds AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Netfonds AG Unternehmen: Netfonds AG ISIN: DE000A1MME74 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 31.08.2022 Kursziel: 90,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Sebastian Weidhüner Ergebnisausblick nach planmäßiger Halbzeit in schwierigem Umfeld bestätigt - Konsolidierung auf dem Maklermarkt gewinnt an Fahrt Netfonds hat jüngst Zahlen für die erste Jahreshälfte 2022 veröffentlicht und die im Mai herausgegebene Bottom-Line-Prognose abermals bekräftigt. [Tabelle] Margenausweitung hält an: Trotz einer herausfordernden Situation an den Kapitalmärkten (MSCI World Q2: -11,8%; H1: -15,3%) lagen die administrierten Assets zum Ende des zweiten Quartals bei 20,7 Mrd. Euro (+9,5% yoy; -4,6% qoq). So liegt die Korrelation der Einlagen zum Aktienmarkt infolge einer höheren Diversifizierung der Beraterkunden nur etwa beim Faktor 0,4x. Zudem registriert der Finanzdienstleister neben dem fortgesetzten organischen Wachstum in den betreuten Portfolios vielmehr Umschichtungen statt Mittelabflüsse. Inzwischen ist lt. Vorstand mit rund 22 Mrd. Euro wieder ein neues All-Time-High erreicht. Das EBITDA erhöhte sich in der ersten Jahreshälfte überproportional um 26,2% yoy, wodurch die relevanteste Profitabilitätskennziffer Nettoumsatz/EBITDA um 2,8 PP yoy zulegte. Ergebnis-Guidance bestätigt: Der im Mai vorgelegte FY-Ausblick wurde vom Vorstand bekräftigt. Netfonds erwartet u.a. ein operatives EBITDA von 10,0 bis 11,0 Mio. Euro (+27,4% bis +40,1% yoy). So führt mitunter der höhere Anteil hochmargiger Geschäftsbereiche wie die Hamburger Vermögen zu Skaleneffekten. Gewöhnlicherweise erzielt Netfonds das Gros seines Ergebnisses erst im Jahresschlussquartal (2018-2021: Ø 58,3%), weshalb H1 keine geeignete Run-Rate darstellt. Zudem werden insbesondere in der diesjährigen zweiten Jahreshälfte aufgrund von Verschiebungen spürbar höhere transaktionsbasierte Netto-Umsätze aus der VMR-Kooperation im Immobilienbereich erwartet. Pools kaufen Makler und Finanzinvestoren kaufen Pools: Maklerpools stehen weiterhin im Fokus von PE-Investoren. So avisiert etwa Warburg Pincus die Mehrheitsübernahme an Blau Direkt, was nicht zuletzt damit zusammenhängen dürfte, dass HG Capital Ende 2021 nach der Akquisition von Fonds Finanz ankündigte, einen europäischen Superpool aufzubauen. Ferner initiierte JDC ein Joint Venture mit Bain Capital und Canada Life, um Versicherungsmakler und -agenturen zu übernehmen, und Netfonds selbst befindet sich derzeit in der Mehrheitsübernahme von VB Select. Wir erwarten mit einer voranschreitenden Marktkonsolidierung eine nochmals gestärkte Wettbewerbsposition von Netfonds. Fazit: Die Margenexpansion setzt sich im ersten Halbjahr trotz des anhaltenden makroökonomischen Gegenwinds fort. Folgerichtig wurden die Jahresziele bekräftigt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 90,00 Euro.