Credit Suisse verkauft Trust-Geschäft

Zürich (Reuters) - Die krisengeplagte Credit Suisse stösst das globale Trust-Geschäft ab. Die Schweizer Großbank verkauft die Aktivitäten in Guernsey, in Singapur und auf den Bahamas an The Bank of N.T. Butterfield & Son, wie Credit Suisse am Dienstag mitteilte. Im Rahmen einer zweiten Transaktion gehe das Geschäft in Liechtenstein an Gasser Partner. Ein Großteil der Mitarbeiter von Credit Suisse Trust werde an Butterfield transferiert.

