Markt Update: Dax geht im Plus aus dem Handel, Siemens Energy holt sich frisches Kapital und Porsche wird abgestraft

Ist der September ein Vorgeschmack darauf, was Anleger in den kommenden Tagen und Wochen erwartet? Nachdem der Dax Montag die Gewinne der Vorwoche schnell wieder aufgebraucht hatte, erholt er sich heute ein wenig und geht am Ende mit einem Plus von 0,87 Prozent bei 12.871 Punkten aus dem Handel. Nach einem verlängerten Wochenende wird heute auch an der Wall Street wieder gehandelt. Allerdings können sich die US-Indizes auf keine klare Linie festlegen.

Nach einem kurzen Ausflug ins Plus rangieren Dow & Co wieder im Minus und haben den Dax auch gegen Ende des Handelstages damit verunsichert. Die Probleme sind aktuell nicht kleiner geworden. Russland versucht zwar Dax-Aufsteiger Siemens Energy bei den Gaslieferungen den schwarzen Peter zuzuschieben, die Begründung wurde allerdings vom Dax-Rückkehrer zurückgewiesen.

Dazu gab Siemens Energy nach Börsenschluss noch die Ausgabe einer Wandelpflichtanleihe bekannt, was dem Kurs nach Börsenschluss nicht gerade auf die Beine hilft. So plant das Unternehmen die Begebung einer nachrangigen Pflichtwandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von etwa einer Milliarde Euro, wie Siemens Energy am Dienstag in München mitteilte. Die Schuldverschreibungen seien in neu ausgegebene oder bestehende auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag wandelbar. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird dabei den Angaben zufolge ausgeschlossen. Das frische Kapital soll zur kompletten Übernahme von Siemens Gamesa eingesetzt werden.

Der heutige Tag sollte an der grundsätzlichen Ausrichtung der Anleger nichts ändern. Schnäppchenjäger sollten nur bei einzelnen Position zugreifen. Mit Blick in die Zukunft bieten sich da vor allen Dingen die deutschen Autobauer an. Allerdings haben die heute auch kein einheitliches Bild abgeliefert. Während VW und Mercedes gefragt waren, sah es bei BMW, Daimler Truck und Porsche eher Mau aus. Porsche war sogar einer der schlechtesten Werte im deutschen Leitindex. Die Sperrminorität beim Sportwagenbauer Porsche gefällt den Anlegern heute nicht.

Bei onvista Mahlzeit hat Redaktionsleiter Markus Weingran angefangen eine Watchlist für die Schnäppchenjagd aufzulegen. Unter my onvista können Sie die Liste abonnieren. Heute sind zum Beispiel drei US-Biotechwerte dazugekommen, bei denen auch eine Übernahme nicht ausgeschlossen ist.

Morgan Stanley schiebt Delivery Hero an

Kräftige Zuwächsen nach der jüngsten Kursschwäche verbuchten derweil Aktien von Internetwerten. Eine positive Studie der US-Bank Morgan Stanley zu Delivery Hero gab dem Sektor insgesamt Auftrieb. Die Papiere des Essenslieferdienstes zogen an der Spitze im MDax um 7,7 Prozent an. Im Dax sicherten sich die Anteile des Kochboxenlieferanten Hellofresh den ersten Platz mit 4,5 Prozent Kursaufschlag.

HelloFresh sagt Adieu

Dass der Abstieg von Hellofresh aus der ersten Börsenliga zum 19. September besiegelt ist, störte kaum. Dies sei so erwartet worden, hieß es am Markt. Im Gegenzug kommt die erst im Frühjahr abgestiegene Siemens Energy wieder in den Dax zurück - die Papiere gaben leicht nach.

Lufthansa bekommt die Kurve noch

Die Aktien der Lufthansa gewannen anderthalb Prozent. In letzter Minute hatten die Fluggesellschaft und ihre Piloten einen erneuten Streik abgewendet.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,29 Prozent im Plus bei 3500,14 Punkten. Auch seine Pendants in Paris und London legten etwas zu. An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss kaum verändert.

Mit Material von dpa-AFX