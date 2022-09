DGAP-News: Rubean AG: DPD nutzt ab sofort Payment-Lösung in Tschechien

DGAP-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Umsatzentwicklung

Rubean AG: DPD nutzt ab sofort Payment-Lösung in Tschechien



08.09.2022 / 10:04 CET/CEST

Corporate News

Rubean: DPD nutzt ab sofort Payment-Lösung in Tschechien

Erster Einsatz einer softPOS-Lösung in Tschechien

Anwendung durch Paketzusteller auf rund 5.000 Zebra Handheld Computern

Ergebnis der Partnerschaft mit Global Payments Europe

München, den 8. September 2022. Die Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (DPD CZ), eine Tochter der DPD Group, einer der europaweit führenden Paketzusteller, setzt ab sofort die softPOS-Lösung der Rubean AG, (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), München, in Tschechien ein. Damit wird in der Tschechischen Republik erstmals überhaupt eine softPOS-Lösung bei einem Paketzusteller genutzt. Die Rubean-Komplettlösung GetPAYD wird auf Zebra Handheld Computern verwendet, um Nachnahme-Zahlungen in Empfang zu nehmen oder Paketlieferungen zu quittieren. Insgesamt soll die Rubean-Lösung auf rund 5.000 Geräten zum Einsatz kommen. Vor wenigen Tagen gab TIPSA, die spanische Beteiligung von DPDGroup, bekannt, die Rubean-Software erstmals in Spanien zu nutzen. Die DPDgroup ist eine Unternehmensgruppe internationaler Kurier-Express-Paket-Dienstleister unter dem Dach der zur französischen La Poste gehörenden GeoPost.

In Tschechien unterstützt Global Payments Europe als Tochter der Global Payments Inc., der Acquiring-Partner von Rubean für Zentral- und Osteuropa und einer der weltweit führenden Zahlungsdienstleister, die Zahlungsabwicklung. Die Rubean-Lösung, die allen Sicherheitsstandards der Zahlungsverkehrsbranche entspricht, ist vor allem in der Logistikbranche beliebt. Diese gemeinsam von Rubean und Global Payments für den tschechischen Markt entwickelte Lösung löst auf effiziente Weise das Problem der Bezahlung von Paketzustellungen per Karte, ohne dass ein Zusatzgerät benutzt werden muss. Die Rubean-Lösung lässt sich über den Logistiksektor hinaus an jedes Geschäftsumfeld anpassen, das mobile Zahlungslösungen benötigt.

"Der Einsatz unserer Software ist auch in Tschechien der erste seiner Art. Er wird die Abwicklung der Paketzustellung modernisieren und deutlich erleichtern“, sagt Dr. Hermann Geupel, Vorstand von Rubean. „In ganz Europa besteht ein großes Interesse an dieser Art von Technologie und wir erwarten Markteinführungen in weiteren Ländern noch in diesem Jahr“, so Geupel weiter. Im Zusammenwirken mit Global Payments Europe wird die GetPAYD-Lösung bereits erfolgreich auf Handheld Computern von Honeywell von ExpressOne in Ungarn eingesetzt.

Über Rubean: Die Rubean AG is ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. In seiner fast zwanzigjährigen Geschichte hat Rubean innovative Lösungen für die Zahlungsverkehrs-, Finanz- und Bankenbranche entwickelt. Dazu gehört auch die mobile Point-of-Sale-Terminal-Lösung PhonePOS, die in Zusammenarbeit mit dem CCV entwickelt wurde. Neben dem Hauptsitz in München unterhält Rubean Niederlassungen in Hamburg, London, Tel Aviv und Tiflis. Rubean ist im m:access der Börse München sowie im Freiverkehr in Frankfurt, Berlin und Düsseldorf und auf Tradegate und Quotrix gelistet.



