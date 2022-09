Urstadt Biddle Properties gibt 211. Quartalsdividende in Folge bekannt

Der amerikanische Immobilienkonzern Urstadt Biddle Properties Inc. (ISIN: US9172861067, NYSE: UBP) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,2145 US-Dollar an seine Investoren, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 14. Oktober 2022 (Record date: 30. September 2022).

Insgesamt ist dies die 211. Quartalsdividende in Folge. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,858 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 15,26 US-Dollar (Stand: 7. September 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 5,64 Prozent. Im Jahr 2022 wurde die Quartalsdividende von 0,25 US-Dollar auf 0,0625 US-Dollar reduziert. Danach kam es zu 3 Anhebungen auf den aktuellen Betrag.

Die Aktie von Urstadt Biddle Properties ist als REIT (Real Estate Investment Trust) an der Börse in New York gelistet. Das Unternehmen ist 1969 gegründet worden und hat sich auf Immobilien im Einzelhandel spezialisiert. Der Konzern besitzt oder verwaltet Anteile an 77 Immobilien. Im zweiten Quartal (30. April) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 36 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 32,93 Mio. US-Dollar), wie am 8. Juni 2022 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 7,11 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 4,62 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street mit 20,62 Prozent im Minus (Stand: 7. September 2022). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 651 Mio. US-Dollar.

