ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB belässt Dürr auf 'Buy' - Ziel 43 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Dürr auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Auf den Aktien des Anlagenbauers lasteten gesamtwirtschaftliche Sorgen, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht jedoch dadurch eine Kaufgelegenheit und verweist auf den rekordhohen Auftragsbestand. Mögliche Energieengpässe in Deutschland und damit verbundene Preissteigerungen dürften mittelfristig das strukturelle Wachstum von Dürr unterstützen, da dieser ein führender Anbieter von ressourceneffizienten Lackieranlagen für die Autoindustrie sei./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2022 / 08:13 / MESZ

Charts zu den Werten im Artikel Dürr

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2022 / 08:14 / MESZ